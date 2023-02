Wanda Nara sexy per San Valentino: ecco il messaggio che ha mandato sui social

Wanda Nara si è mostrata sexy sui social nel giorno di San Valentino. Ancora una volta la showgirl argentina ha utilizzato le sue curve per attirare l’attenzione sui social. Non solo scatti sexy perché nel suo post ci sono anche parole che compongono un messaggio. Ecco indirizzato a chi.

Wanda Nara sexy per San Valentino

Wanda Nara non perde occasioni per mostrare le sue curve in modo sexy. Quale migliore giorno se non quello di San Valentino per acchiappare like e commenti sotto ai suoi scatti bollenti. Il suo ultimo post su Instagram vede un paio di foto con un completino di colore rosso e anche un video per rendere la cosa più accattivante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Ecco il messaggio che ha mandato sui social

Non solo foto sexy ma anche un messaggio mirato quello messo a corredo del suo post su Instagram. La showgirl argentina avrà voluto far sapere il suo pensiero al suo ex Mauro Icardi che ora gioca in Turchia. “Il primo amore di ogni persona dovrebbe essere il proprio. Buona giornata a tutti quelli che provano, hanno provato o si stanno preparando a provare di nuovo amore, senza mai dimenticare che quello che più conta è il proprio”.

