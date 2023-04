Allerta meteo su sei regioni mercoledì 19 aprile: rischi e avviso della Protezione Civile

Allerta meteo per l'intera giornata di mercoledì 19 aprile. Diverse regioni saranno invase dal maltempo con rischi alti.

Allerta meteo nella giornata di mercoledì 19 aprile: rischi alti in diverse regioni secondo gli esperti e la Protezione Civile, il cui bollettino indica le zone dove il maltempo si abbatte ed anche in che modalità.

Allerta meteo su sei regioni mercoledì 19 aprile

Torna l’allerta meteo nella giornata di mercoledì 19 aprile. La Protezione civile infatti ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su sei regioni del centro sud.

Secondo la Protezione Civile è prevista ” allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Umbria a cui si aggiunge una allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia. Infine valutata una allerta gialla per rischio idraulico su Basilicata e Calabria”.

📅 Mercoledì #19aprile

🔔🟡 #AllertaGIALLA meteo-idro su sei regioni del Centro-Sud.

🔎 Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta sul tuo territorio 👉 https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/uwg5V6GOoV — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) April 18, 2023

Rischi e avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile nel suo bollettino consueto ha indicato i rischi e criticità in base alla zona in cui è stata prevista l’allerta alta. Ecco, dunque, secondo gli esperti dove e in che modo colpirà il maltempo:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento