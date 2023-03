Europa League: Real Sociedad-Roma, probabili formazioni

Le fatiche di Champions League hanno messo a dura prova Milan, Inter e Napoli. Tutte e tre sono però riuscite a superare l’ostacolo ottavi di finale e passare allo step successivo che le vede tra le prime otto d’Europa. Oggi tocca alle altre italiane imopegnate in Conference ed Europa League. Per quest’ultima competizione ecco le probabili formazioni di Real Sociedad-Roma, con l’andata terminata 2-0 per i giallorossi.

Probabili formazioni di Real Sociedad-Roma

Due compagini che stanno tracciando quasi lo stesso percorso stagionale, tra punti in classifica nel medesimo campionato e gol fatti e subiti. Eppure hanno storie diverse e ambizioni differenti. La Roma punta a qualificarsi per la Champions League e, sebbene abbia vinto nell’ultimo anno la Conference League, realisticamente farebbe fatica a raggiungere la finale di Europa. La Real Sociedad ha a sua volta il medesimo progetto: qualificarsi per la Champions League del prossimo anno.

Le due però stasera si contenderanno un posto ai quarti di finale, interrompendo una delle due strade. Di seguito le probabili formazioni di Real Sociedad-Roma, con dei possibili aggiustamenti:

REAL SOCIEDAD (4-3-2-1): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Merino, Zubimendi, David Silva; Kubo, Oyarzabal; Sorloth.

Allenatore: Imanol Alguacil.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Matić, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Allenatore: José Mourinho.

Due formazioni simili, con gli spagnoli più compatti in difesa. I padroni di casa devono – tra l’altro – rimontare almeno due gol per pensare di passare al turno, dato che l’andata all’Olimpico è terminata 2-0 con le reti di El Shaarawy e Kumbulla. La Real Sociedad arriva comunque da un pareggio in campionato, mentre la Roma da una pessima sconfitta (in casa) per 3-4 contro il Sassuolo. Vedremo se pagherà la stanchezza o l’esperienza del tecnico portoghese.

Si scende in campo Giovedì 16 Marzo alle ore 21:00, teatro dell’incontro l’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian. La partita sarà visibile su Sky e DAZN.