Dopo la storia d’amore finita con Valentina Ferragni, Luca Vezil ha una nuova fidanzata. È Virginia Stablum, modella italiana nota per essere Miss Universo Italia 2022 ed aver partecipato anche a Miss Universo.

Luca Vezil, chi è la fidanzata Virginia Stablum

Virginia Stablum, nuova fidanzata di Luca Vezil, è nata il 17 febbraio 1998 e attualmente ha 25 anni. Nata a Trento, ha orgini tedesche da parte di madre e nigeriane da parte di padre. Cresciuta in Italia, ha studiato al liceo linguistico di Trento “Sophie M. Scholl” e si è poi iscritta a scienze della comunicazione all’Università degli studi di Verona.

Miss Universo Italia 2022

Più di una volta ha partecipato a concorsi di bellezza. Ha ottenuto, in primo luogo, il titolo di Miss Mondo Cover Girl nel 2017. Successivamente, ha vinto il titolo di Miss Italia Universo 2022 e poi ha partecipato per l’Italia a Miss Universo.

Attualmente lavora come modella non solo in Italia ma anche in Francia, Spagna e a New York.

Ex fidanzati

Prima di incontrare Luca Vezil, ha avuto un flirt con il tronista Nicolò Brigante di Uomini e Donne. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, ha anche frequentato Ignazio Moser, nel luglio 2018 Daniele Carretta.