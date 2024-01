Mara Maionchi ricorda Sandra Milo: “Aspettava ancora il grande amore”

Mara Maionchi, il ricordo di Sandra Milo: “Aveva grande entusiasmo per la vita. Aspettava ancora il grande amore”. Al suo fianco in Quelle Brave Ragazze, l’ex giudice di X Factor parla della celebre attrice scomparsa: “Mai conosciuto una persona serena come lei”.

La morte di Sandra Milo, scomparsa all’età di 90 anni il 29 gennaio 2024, è stata un duro colpo sia per la sua famiglia che per i suoi amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Molti personaggi pubblici han colto l’occasione per ricordare la celebre attrice e il suo impatto sulla loro vita. Tra questi c’è anche la spumeggiante Mara Maionchi, al fianco di Sandrocchia insieme ad Orietta Berti nel reality “on the road” targato Sky Quelle Brave Ragazze nel 2022. “Un’esperienza unica, quando abbiamo pensato al programma lei mi è venuta in mente subito.” -ha spiegato l’ex giudice di X Factor a Fanpage.it– “Lei era sempre serena, incredibile come una persona possa trasudare un sentimento di questo tipo. Non avevo mai conosciuto qualcuno sereno come lei, sempre disponibile. Mi fa veramente molto dispiacere”.

La sua scomparsa è stata un duro colpo per lei: “Questo per me è un momento molto brutto, lei era una donna adorabile di natura. Una persona nasce così, non può diventarlo. Ci sentivamo spesso, l’ultima volta era successo per Natale, ma proprio in questi giorni volevo chiamarla perché non ci telefonavamo da un po’, ma ho saputo in queste ore che a quanto pare stesse già male”. In un’intervista concessa a Repubblica Mara Maionchi ha ricordato con affetto la personalità di Sandra: “Il suo entusiasmo per la vita, a quell’età, mi sembrava bellissimo. Aspettava ancora il grande amore. Proprio perché io sulle cose amorose sono l’opposto, mi affascinava. Poi dava valore ai dettagli, portava i tacchi; io dopo aver girato ero morta anche con le sneaker. Si portò una valigia piena di vestiti: per lei bisognava essere sempre curate e femminili. Era truccata, in ordine, anche a letto. Ed era spiritosa quando parlava di sesso”.

L’aneddoto su Orietta Berti: “Non poteva credere che fosse stata con un solo uomo”

Nel corso della sua intervista a Repubblica, Mara ha ricordato anche un aneddoto divertente sull’attrice che, durante le riprese di Quelle Brave Ragazze, era rimasta sbalordita da un dettaglio della vita di Orietta Berti: “Fu esilarante. Non poteva credere che Orietta avesse avuto un solo uomo, il marito. Lei aveva avuto una vita passionale, piena di incontri. Orietta aveva sposato Osvaldo da ragazza e aveva conosciuto in quel senso lì solo lui. “Ma come hai fatto?”, le chiedeva stupita. Certe chiacchierate…”.