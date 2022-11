Ema Stokholma e Angelo Madonia sono fidanzati? Tutta la verità

Ema Stokholma e Angelo Madonia sono fidanzati? Ecco la verità su una delle coppie che più stanno tenendo banco a Ballando con le stelle 2022, e che secondo la giuria del programma potrebbero ambire anche al podio di questa edizione.

Ema Stokholma e Angelo Madonia sono fidanzati?

Ema Stokholma e Angelo Madonia, coppia in gara a Ballando con le stelle 2022, sono fidanzati? La domanda era iniziata a circolare tra i fan, e a questa domanda i due hanno dato una parziale risposta nella puntata andata in onda in prima serata sabato 12 novembre.

Interpellati dopo l’esibizione dalla giuria e da Milly Carlucci, i due hanno detto queste parole. “Siamo contenti di vivere questa esperienza insieme – hanno rimarcato – e mi pare evidente che ci sia qualcosa“. A tal proposito, Ema ha poi detto che quello con Angelo Madonia “è stato un incontro un po’ strano, non me l’aspettavo. Non l’avrei mai detto, ma non posso negare che si sia creato. Però ho ancora tanti muri” .

Lui, invece, ha aggiunto senza nascondersi che “sì, stiamo percorrendo questo momento di vita insieme, vediamo dove ci porterà”.

Il sogno del podio a Ballando

Riguardo al programma Ballando con le stelle, che tanto sta impegnando i due, Ema e Angelo si sono dati come obiettivo il podio del programma. “Sogno il podio – ha detto Ema Stokholma – Per me e per il mio maestro ma la mia vittoria c’è già.

Mi sento bene, cresciuta, ho più consapevolezza, sono circondata da affetto sincero. Tutto questo e già un grande traguardo”.