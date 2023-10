Chi è Milly Carlucci oggi: età, marito, sorelle, figli

Chi è Milly Carlucci, conduttrice ed ex attrice che negli ultimi anni è su Rai 1 alla guida del programma televisivo di Ballando con le stelle.

Chi è Milly Carlucci oggi: età

Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è nata il 1 ottobre del 1954 a Sulmona. E’ figlia di un generale dell’Esercito Italiano, Luigi Carlucci, e di Maria Caracciolo. È sorella della conduttrice televisiva, ex parlamentare ed ex sindaca Gabriella e della conduttrice e regista Anna. Vive la sua infanzia a Udine, poi si trasferisce a Roma. Da studentessa del Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani di Roma, si appassiona al pattinaggio artistico a rotelle. Con la squadra della Skating Folgore Roma vince il Campionato Italiano assoluto nella classifica di società.

Nel 1972 vince il concorso di bellezza Miss Teenager, ma i genitori sono poco favorevoli alle aspirazioni artistiche della giovane Milly, così da indurla ad iscriversi alla facoltà di architettura. Milly non si sentirà mai portata per quegli studi, che abbandona senza rimpianti avendo convinto i genitori riguardo alle sue aspirazioni. Inizia la carriera presso l’emittente televisiva GBR, dove appariva in ruoli di presentatrice, insieme ad altre giovanissime debuttanti, quali Mimma Nocelli, Stefania Mecchia e Viviana Antonini, tutte in seguito approdate con alterne fortune alla Rai o a Mediaset.

Nel 1992 conduce il Festival di Sanremo con Pippo Baudo, Alba Parietti e Brigitte Nielsen. A partire dal 2005 ottiene grande successo grazie alla conduzione del talent show Ballando con le stelle.

Milly Carlucci: marito

Milly Carlucci è sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati. La coppia ha due figli: Angelica, nata nel 1986 e Patrick, nato nel 1991. Vive a Roma con la sua famiglia. Un grande amore quello tra la conduttrice e l’imprenditore che sono sposati da circa 38 anni

Milly Carlucci: sorelle

Milly Carlucci è la sorella della conduttrice televisiva, ex parlamentare ed ex sindaca Gabriella e della conduttrice e regista Anna.

Gabriella Carlucci: classe 1959 è nata il 28 febbraio e ha cominciato la sua carriera lavorando nelle televisioni private di Teletevere, GBR. All’età di 24 anni arriva in Rai dove lavora con Enzo Tortora nel programma cult “Portobello”. Successivamente ha condotto una serie di programmi sia per la Rai che per Mediaset: “Festivalbar al Cantagiro”, “Cocco” fino al Festival di Sanremo. Ben due edizioni le kermesse che Gabriella Carlucci ha condotto: nel 1988 e nel 1990. Negli anni ’90 sulla scia del successo, Gabriella Carlucci approda alla conduzione di “Buona domenica” con Gerry Scotti ricoprendo anche il ruolo di stuntwoman e conquistandosi il soprannome di SuperGabry. Tra le esperi rienze televisive ricordiamo anche il programma “Azzurro” che ha visto Milly e Gabriella collaborare insieme Non solo tv, Gabriella Carlucci si è fatta conoscere anche in ambito politico: nel 1994 si è candidata nel partito di Forza Italia venendo eletta nel 2001 alla Camera dei deputati ricoprendo l’incarico fino al 2013. Oltre all’incarico presso la Camera dei Deputati, la Carlucci è stata eletta dal 2010 al 2012 sindaco di Margherita di Savoia.

Anna Carlucci è nata nel 1961, Anna debutta nel mondo dello spettacolo a soli 23 anni come redattrice del programma “Novantesimo anno”. L’anno dopo entra nel team di lavoro di Luciano Rispoli lavorando ai programmi “Parola mia”, “La grande corsa”, “Una grande occasione” e “Argento e oro” tutte trasmesse su RAi1. Successivamente la sorella minore di casa Carlucci ha cominciato a farsi vedere sempre meno in tv prediligendo di lavorare dietro le quinte come autrice e regista televisiva e cinematografica.Tantissimi i lavori a cui ha preso parte: da “Nessuno mi crede” passando per “Torta di mele” fino a “Napoli prima e dopo”. Oggi Anna Carlucci lavora fianco a fianco con la sorella Milly aiutandola con i social media. Non solo, le due sorelle hanno scritto insieme anche i libri “Il meglio di te. Volersi bene per essere in forma” e “La vita è un ballo. Ballando siamo tutti stelle”

Milly Carlucci: figli

Milly Carlucci e Angelo Donati hanno due figli. Angelica Donati è la primogenita di Milly Carlucci. Classe 1986, Angelica sin da bambina ha capito che il mondo dello spettacolo non faceva per lei. Si è laureata nella prestigiosa Università di Oxford e attualmente lavora nell’azienda di famiglia.

Classe 1991, Patrick Donati è il secondo figlio. Come sua sorella Angelica, anche Patrick ha preso una strada diversa da quella del mondo dello spettacolo. Si è laureato a Londra alla Regent’s University e attualmente vive nella capitale inglese. Patrick lavora in un’azienda dove ricopre un ruolo molto prestigioso.