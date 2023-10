Friday for future in strada il 6 ottobre: proteste in 35 città italiane

Friday for future è il movimento di difesa del clima: nella giornata di venerdì 6 ottobre diversi cortei sono stati organizzati in Italia.

Friday for future scende nelle strade italiane per protestare in difesa del clima. Circa 35 città hanno aderito e così nella giornata di venerdì 6 ottobre tanti cortei sono stati organizzati.

Friday for future in strada il 6 ottobre

Fridays For Future è il movimento per la giustizia climatica e venerdì 6 ottobre scende strada in circa 35 città d’Italia per protestare. Al centro delle proteste temi ambientali come ondate di calore, alberi sradicati dal vento, chicchi di grandine come palle da tennis e alluvioni. “Un governo che, all’indomani della catastrofe, nega ogni correlazione tra fenomeni estremi e crisi climatica è un governo negazionista. E per questo inadeguato a indicare risposte per prevenire i peggiori scenari prospettati dalla scienza climatica”, dice Giacomo Zattini, portavoce del movimento.

Proteste in 35 città italiane

Sul sito del movimento è stato pubblicato l’elenco delle singole città con le informazioni dettagliate dei cortei che durante la giornata di venerdì 6 ottobre sono stati organizzati.

Alessandria: ore 9 – piazzetta lega. Più info qui

Alto Vicentino: ore 8 – via tito livio. Più info qui

Ancona: ore 15 – ancona. Più info qui

Bari: ore 9 – piazza diaz. Più info qui

Bergamo: ore 9:30 – piazza degli alpini. Più info qui

Bologna: ore 9:30 – piazza san francesco. Più info qui

Brescia: ore 9:30 – largo formentone. Più info qui

Cagliari: ore 16 – viale trento. Più info qui

Catania: ore 9 – piazza roma. Più info qui

Chieri: ore 8 – davanti al Monti. Più info qui

Cuneo: ore 11 – piazza galimberti. Più info qui

Firenze: ore 9 – Piazza Dalmazia. Più info qui

Forlì: ore 18 – piazza saffi. Più info qui

Genova: ore 9.30 – Piazza De Ferrari. Più info qui

Gorizia/Trieste: 7 ottobre ore 13.30 inizio concentramento, sciopero transfrontaliero assieme ai collettivi sloveni, verranno collegate le città di Gorizia (Italia) e Nova Gorica (Slovenia). Più info qui

Lecce: ore 11 – viale del Università, 2. Più info qui

Lucca: ore 9:30 – piazzale verdi. Più info qui

Messina: ore 9 – piazza antonello. Più info qui

Milano: ore 9:30 – largo cairoli. Più info qui

Napoli: ore 9 – piazza garibaldi. Più info qui

Roma: ore 9:30 – piazza della repubblica. Più info qui

Padova: ore 9 – piazzale stazione. Più info qui

Palermo: ore 9 – piazza verdi. Più info qui

Pavia: ore 17:30 – castello visconteo. Più info qui

Pesaro: ore 9 – piazzale collenuccio. Più info qui

Piacenza: ore 9 – piazza respighi. Più info qui

Pisa: ore 9 – piazza guerrazzi. Più info qui

Pistoia: ore 16 – montuliveto. Più info qui

Rimini: ore 8:30 – arco di augusto.Più info qui

Taranto: ore 9 – Via di palma Arsenale. Più info qui

Torino: ore 9.30 – Piazza Statuto. Più info qui

Trento: ore 18 – atrio sociologia. Più info qui

Varese: ore 17:30 – piazza repubblica. Più info qui

Ventimiglia: ore 10 – piazza colombo a Sanremo. Più info qui

Vicenza: ore 15:30 – piazza castello. Più info qui

Venezia: 7 ottobre ore 17:30 – sala San Leonardo. Più info qui