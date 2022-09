Allarme per la salute della Regina Elisabetta: avvertiti tutti i familiari

Allarme per la salute della Regina Elisabetta, che tiene con il fiato sospeso tutto il Regno Unito. Avvertiti tutti i familiari

Crescono le preoccupazioni per la salute della Regina Elisabetta, tanto che sarebbero stati avvertiti tutti i familiari della Queen.

Preoccupazione per la Regina Elisabetta: avvertiti tutti i familiari

La Regina Elisabetta e la sua salute tengono sulle spine tutto il Regno Unito, in ansia per le sue condizioni. I medici, secondo le prime notizie, hanno fatto sapere che per lei è stato previsto un riposo assoluto e che sono stati avvisati tutti i familiari.

Carlo e Camilla, infatti, sono stati i primi ad essere stati avvisati, e i due sarebbero già arrivati nel castello di Balmoral. Ad essere stati avvertiti delle condizioni di salute della Regina, inoltre, anche William e Kate che sarebbero in arrivo da Londra ed Harry e Meghan, che sarebbero tutti in viaggio per recarsi dalla Regina.

Attualmente la Regina è sotto controllo medico e sta crescendo l’allarme sulle sue condizioni, che si sarebbero aggravate.

Liz Truss: “Tutto il paese è preoccupato”

La neo premier Liz Truss, sulla scia di questa notizia, ha fatto sapere che “tutto il paese è preoccupato” per le condizioni di salute della Regina, che in questi giorni ha dato il nuovo incarico di Governo a Truss. “L’intero paese è profondamente preoccupato dalle notizie che stanno arrivando. I miei pensieri e delle persone di tutto il Regno Unito sono con Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento”