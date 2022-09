Chi è Liz Truss, nuova leader conservatrice in Uk dopo Boris Johnson

Mary Elizabeth Truss , nota come Liz Truss , è una politica britannica scelta come leader conservatrice dopo la caduta di Boris Johnson. Dal settembre 2021 ricopre la carica di ministro degli Esteri e si appresta a diventare la terza donna premier del Regno Unito.

Dopo Teresa May, ecco Elizabeth Truss. Il Regno Unito ha scelto il nuovo leader del partito conservatore, che ancora una volta sarà una donna.

Già segretaria di stato per il commercio internazionale e poi ministro degli esteri, Liz Truss succede al carismatico Boris Johnson. Nata a Oxford nel 1975 da un professore di matematica e un’infermiera, la ministra Truss ha frequentato un liceo pubblico a Leeds, nel nord dell’Inghilterra, e ha poi studiato filosofia, politica ed economia all’Università di Oxford, dove per un breve periodo ha fatto parte dei liberaldemocratici centristi e ha chiesto l’abolizione della monarchia.

Sposata e con due figlie adolescenti, Truss ha lavorato come economista per il gigante dell’energia Shell e per l’azienda di telecomunicazioni Cable and Wireless, e per un think tank di destra, mentre si è impegnata nella politica conservatrice.