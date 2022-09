È allarme dei medici per la salute della Regina Elisabetta. Le sue condizioni, infatti, preoccupano, tanto che i medici le hanno consigliato riposo assoluto e si dicono preoccupati delle sue condizioni di salute.

Regina Elisabetta, l’allarme dei medici: “Preoccupati per la sua salute”

La Regina Elisabetta II e la sua salute preoccupano il Regno Unito. I medici che assistono la Queen, infatti, si sono detti preoccupati per la sua condizione di salute e le hanno assicurato riposo assoluto.

La neo premier Liz Truss, sulla scia di questa notizia, ha fatto sapere che “tutto il paese è preoccupato” per le condizioni di salute della Regina, che in questi giorni ha dato il nuovo incarico di Governo a Truss. “L’intero paese è profondamente preoccupato dalle notizie che stanno arrivando. I miei pensieri e delle persone di tutto il Regno Unito sono con Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento”

Nonostante questo, però, non è prevista una degenza in ospedale e rimarrà al castello di Balmoral nell’Aberdeenshire.

Il rinvio della riunione del Privy Council

La regina Elisabetta, ascoltando il consiglio dei medici di riposare, ha voluto rinviare la riunione del Privy Council. A farlo sapere un portavoce di Buckingham Palace. “Sua Maestà ha accettato il consiglio dei medici di riposare“, ha fatto sapere il portavoce come riportano i media britannici, “questo significa che la riunione del Privy Council che avrebbe dovuto svolgersi questa sera sarà riprogrammata“.