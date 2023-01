Mimma Nocelli, chi è la regista: carriera, lavoro, tv

Mimma Nocelli è una registra, ospite di Oggi è un altro giorno su Rai 1 il 12 gennaio 2023 condotto da Serena Bortone su Rai 1 all’ora di pranzo.

Mimma Nocelli, chi è

Mimma Nocelli, coatutrice e regista, è stata per molti in anni in Rai ed è conosciuta anche per una serie di ruoli e conduzioni televisive. Art Director Rai World per 3 anni fino al 2012, è stata docente di Regia Televisiva all’Università di Udine – Facoltà di Scienze della Comunicazione e anche Channel Editor di Rai International per due anni.

Successivamente, è stata autrice e Regista della TV della Mostra del Cinema di Venezia e del Festival del Cinema di Roma e editor responsabile produzioni originali e preacquisti di Raisat Cinema per ben dieci anni. Oggi è ospite del programma su Rai 1 condotto da Serena Bortone, dove esporrà anche il suo percorso lavorativo.

Programmi tv

Tra i vari programmi che ha avuto modo di fare, ricordiamo in primo luogo “L’altra domenica” su Rai 2, ma anche “Clichè”, “Prima Donna”, “Donne al bivio” su Rai 1.

È stata alla regia e ideato filmati per “Misteri” su Rai 2 ed è stata alla regia di “Concerto di Fabrizio De Andrè”- Rai 1.

Nella sua carriera, Mimma ha anche avuto modo di condurre alcuni programmi come “Tuttinscena” (16 puntate) su Rai Tre.