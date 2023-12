Chirurgo del papa indagato: di cosa è accusato?

Chirurgo del papa indagato: il dottore Sergio Alfieri è finito al centro dell’attenzione per alcune accuse che gli sono state rivolte dalla Procura di Roma.

Sergio Alfieri è un chirurgo molto riconosciuto in Italia e in particolare a Roma, essendo il medico di riferimento di Papa Francesco. Alfieri è nel consiglio di amministrazione della Fondazione Policlinico Gemelli, nella Consulta Vaticana e direttore scientifico dell’ospedale Gemelli-Isola Tiberina, ex Fatebenefratelli. In queste ore è uscito il suo nome perché risulta indagato.

Di cosa è accusato?

Il dottore Alfieri è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma con l‘accusa di falso in atto pubblico: avrebbe firmato il registro degli interventi operatori ma in molti casi non era lui a operare quei pazienti al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

“Di base sono una persona serena, mi sono sempre comportato bene, non le dico nulla. L’inchiesta? Non commento articoli pubblicati sui giornali. Come mi sento? Cosa vuole che le dica, sono persona serena” ha commentato lo specialista.

“Il professor Alfieri è certo di aver sempre operato nel pieno rispetto delle regole. Non conosciamo nulla del merito della vicenda se non quanto appreso da notizie di stampa. E non abbiamo mai ricevuto alcuna contestazione o avviso dalla Procura”. Dice invece il professor Carlo Bonzano, che assiste Sergio Alfieri. “Quando saremo messi in condizione di conoscere gli addebiti ipotizzati e gli elementi su cui si assume essi poggino – prosegue – come sempre avremo un atteggiamento di piena lealtà collaborativa con l’autorità giudiziaria al fine di chiarire quanto prima ogni profilo”.