Lorella Cuccarini lascia Amici 21? Ecco cosa è successo

Lorella Cuccarini lascia Amici 21? Secondo una serie di speculazioni, l’amata conduttrice, insegnante di canto del talent dal 2020, sarebbe pronta a lasciare il programma condotto da Maria De Filippi. Lorella sarebbe pronta a mettersi alla prova in un altro programma: che cosa è successo?

Lorella Cuccarini lascia Amici? Ecco la verità

Mancano pochi giorni all’inizio del Serale, la fase finale della ventunesima edizione di Amici. Gli ultimi 18 talentuosi concorrenti sono stati divisi in tre squadre, guidate da coppie di professori.

I beniamini di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sfideranno i concorrenti selezionati da Veronica Peparini e Anna Pettinelli e il team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Il clima di entusiastica attesa tra i fan è stato però turbato da una serie di voci preoccupanti su Lorella Cuccarini. Alcuni giornali, infatti, sostengono che l’insegnante di canto sia pronta a lasciare il talent. Cosa è successo? Quanto c’è di vero? Effettivamente, l’amata conduttrice nei prossimi giorni sarà impegnata con un altro programma.

La nuova avventura di Lorella Cuccarini: ecco dove vederla

I fan di Amici possono tirare un sospiro di sollievo. Quello di Lorella non sarà un addio, ma solo una divertente e temporanea parentesi. L’amata conduttrice, a partire dal 16 marzo, presenterà Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti. Per quattro serate la Cuccarini si cimenterà nella conduzione del TG Satirico più amato dagli italiani. L’impegno con il programma di Antonio Ricci si concluderà proprio il 19 marzo, in tempo per la prima puntata del Serale.

Lorella sostituisce Valeria Graci, che a sua volta aveva preso il posto di Francesca Manzini, che ha lasciato il programma per motivi di salute.