Gilles Rocca, occhio nero: paura su Instagram – FOTO

Occhio nero per Gilles Rocca..cosa gli è successo? La paura su cosa possa essere successo all’attore e al regista, vincitore di Ballando con le stelle 2020, imperversa sui social network.

Gilles Rocca, occhio nero: il messaggio sui social

Gilles Rocca è un attore e regista che, con un messaggio sui social, ha sorpreso molti dei suoi fan. A pochi giorni dall’avvio del festival della canzone italiana, Rocca ha postato una foto su Instagram dove si è mostrato con un occhio nero.

Un altro brutto incidente per l’ex concorrente di ballando con le stelle, che all’inizio del 2022 ha dovuto anche combattere contro il Covid. “In primis voglio ringraziare tutte le persone che si sono preoccupate per la mia condizione fisica… – ha scritto l’attore – quest’anno è iniziato così e così, prima il covid con la paura di saltare il festival dopo tanto lavoro dedicato ad una parte del mio cuore che mi accompagna da ormai 21 anni… poi l’occhio… nonostante tutto mi reputo un uomo fortunato!!! Solo a chi non fa non accade nulla… vi voglio bene e ci vediamo a Sanremo 💪”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilles Rocca (@gillesroccaofficial)

Gilles Rocca, gli auguri dei Vips

Dopo la foto postata da Gilles Rocca, la sua pagina Instagram (seguita da 77,6 mila followers) è inondata anche da diversi auguri di pronta guarigione dei vips. Da Sandra Milo a Raimondo Todaro fino alla conduttrice Serena Bortone, sono in tanti ad esprimergli “forza” o a chiedere all’attore cosa gli sia successo.