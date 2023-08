Luca, chi è il fidanzato di Marco Carta: “Ho ritrovato l’amore”

Chi è Luca, nuovo fidanzato di Marco Carta: “Ho ritrovato l’amore, lo custodisco gelosamente”. Dopo l’addio a Sirio nel 2022, il noto cantante si è innamorato di un’altra persona. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Luca, nuovo fidanzato di Marco Carta: cosa sappiamo di lui?

Oltre un anno dopo la rottura con il suo storico fidanzato Sirio, il celebre cantante Marco Carta ha annunciato di aver trovato una nuova anima gemella. L’ex stella di Amici ha infatti un nuovo fidanzato, un uomo di 38 anni di nome Luca. Si sa ancora poco sul suo conto, se non che è un appassionato di bodybuilding che vive a Milano, dove gestisce il ristorante di famiglia. Il cantante ha parlato di lui in una recente intervista a Vero Magazine, in cui si dichiara innamoratissimo: “L’amore va bene e sì. C’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice! Rispetto al passato sono cresciuto e maturato. Adesso non scappo più. Ho imparato a restare, a soffrire e ad abbracciare il dolore”.

L’addio a Sirio nel 2022: “Ci sarà sempre tanto bene per lui nel mio cuore”

Prima di incontrare Luca, Marco Carta stava superando ancora la fine della sua storia con Sirio, al suo fianco per sette anni. Il cantante aveva ufficializzato l’addio con un breve messaggio al suo pubblico nel giugno del 2022: “Volevo dirvi che ci siamo lasciati e ormai è una cosa successa qualche mese fa. Per lui ci sarà sempre tanto bene nel mio cuore. Per lui ci sarà sempre rispetto e affetto. La musica mi ha dato modo di analizzarmi e capirmi meglio. Questo è quanto e non parlerò più di questo argomento. Adesso che si parli solo di musica”.