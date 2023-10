Alessandro Carollo, chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker: vita privata, carriera, età

Chi è Alessandro Carollo, nuovo presunto fidanzato di Michelle Hunziker. Secondo alcune recenti indiscrezioni, la showgirl svizzera avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia dell’affascinante osteopata. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Alessandro Carollo, nuovo fidanzato di Michelle Hunziker: vita privata, carriera

L’amata conduttrice televisiva Michelle Hunziker è tornata ad infiammare il mondo del gossip grazie ad alcune voci di corridoio, che la vedono in una relazione seria con l’affascinante Alessandro Carollo. Osteopata romano di 41 anni, è molto noto nel giro dei vip. Tra i suoi clienti spiccano Belen Rodriguez, Paola Barale, Claudia Gerini, Elisabetta Canalis e Renato Zero. Ha una laurea in Scienze Motorie conseguita nel 2006 ed una in Fisioterapia ottenuta nel 2010 all’Università La Sapienza di Roma. Nel corso della sua carriera Carollo ha fondato l’International Osteopathic Insitute, dove porta avanti corsi di formazione osteopatica e per l’applicazione clinica delle tecniche strutturali. La sua pagina Instagram può contare su un seguito di oltre 60mila follower e pubblica soprattutto contenuti legati alla sua professione.

Vita privata, le indiscrezioni di Chi su Michelle

Alessandro Carollo e Michelle Hunziker sono stati beccati insieme dai paparazzi di Chi. I due sono apparsi in alcuni scatti pubblicati dalla rivista di Alfonso Signorini, secondo la quale avrebbero assistito insieme allo spettacolo teatrale di Checco Zalone Amore+Iva, sul palco del Forum di Assago. Secondo Chi la loro relazione va avanti da diverso tempo: “La relazione, finora tenuta nascosta ai media, è iniziata da tempo e i due sono molto legati. La Hunziker era single da un anno, dopo la fine della relazione con Giovanni Angiolini. Carollo è single, anche se in passato il suo nome è stato accostato a quello di vip come Elisabetta Gregoraci (che non ha mai confermato) e Paola Barale, che è sua storica amica e cliente”. Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato i pettegolezzi.