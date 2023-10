Belen Rodríguez, come sta: le sue parole sui social

Belen Rodríguez continua a non essere in forma e non apparire in tv se non per qualche improvvisata sui social come l'ultima.

Belen Rodríguez continua a non apparire in televisione e a quando si sa non si è ripresa ancora fisicamente. Tuttavia, la showgirl argentina è tornata a scrivere giusto un pensiero sui suoi canali social.

Belen Rodríguez, come sta

Belen Rodriguez non sta bene e sta attraversando un periodo negativo da diversi punti di vista. Dopo i commenti dell’ex compagno Fabrizio Corona ma anche dei conduttore Cattelan e Mara Venier, la stessa showgirl è intervenuta con una storia su Instagram: “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”.

Negli ultimi tempi, Belen è dimagrita ed ha anche rifiutato alcune ospitate in televisione perché non in forma fisicamente. A confessarlo la diretta interessata in risposta ad una follower: “Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, sto mangiando come una pazza“.

Le sue parole sui social

La showgirl argentina è tornata a scrivere sui social: “Mi mancate… mi siete mancati tanto”, con l’inquadratura del cellulare mentre è in auto, e rivolge all’obiettivo un mezzo sorriso. Il Mattino aveva lanciato un indiscrezione su un presunto ricovero in una clinica di Padova, la stessa dove aveva partorito la sua seconda figlia, Luna Marì. Il Gazzettino ha provato anche a contattare la clinica ricevendo come risposta che non si danno informazioni sui pazienti.