Chi è Vanni Oddera e che cos’è la mototerapia

Chi è Vanni Oddera

Vanni Oddera è nato nel 1980 a Pontivrea (Savona). Da bambino, è un grande appassionato di moto ma a soli 12 anni ha scoperto di essere affetto da una patologia molto rara: ” Ho il cuore a destra e tutti gli organi invertiti” ha così raccontato durante un’intervista.

Nel 2017 Vanni Oddera ha scritto anche una sua autobiografia dal titolo Il grande salto. Il suo talento sulla moto consiste particolarmente in acrobazie in volo con il mezzo a due ruote. Dal 2002 promuove il freestyle motocross con esibizioni, gare ed eventi, in tutta Italia, Europa e nel mondo.

Vanni è sentimentalmente legato alla conduttrice, Lucilla Agosti. Entrambi hanno dei figli nati dalle relazioni precedenti.

Cos’è la mototerapia

Il progetto di Mototerapia di Vanni Oddera è nato nel 2008 ed è dedicato a bambini che hanno bisogni speciali.

Il progetto consiste nel far vivere l’esperienza e la passione della moto. Grazie alla “Mototerapia”, i bambini possono provare l’emozione di salire in sella a una moto, per una giornata ricca di adrenalina e divertimento.

Poi lo spettacolo arriva in ospedale, naturalmente in moto (elettrica), con il progetto Freestyle Hospital. Dal 2014, il nostro campione porta in tutta Italia questa attività, che prevede di percorrere le corsie degli ospedali, portando sulla sella della moto i bambini ricoverati.

Nel marzo 2020, uno studio dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, riconosce ufficialmente i benefici della Mototerapia sui pazienti oncologici.