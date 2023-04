Chi è Marlène Schiappa, viceministra francese in copertina su Playboy

Marlène Schiappa è la viceministra francese alle pari opportunità che ha posato e ha concesso una intervista per la nota rivista francese Playboy. Ecco chi è.

Chi è Marlène Schiappa

Marlène Schiappa è la viceministra francese in copertina su Playboy. Nata a Parigi il 18 novembre 1982, è cresciuta a nord di Parigi, è figlia di Jean-Marc Schiappa, storico di origini corse e di Catherine Marchi, vicepreside a Digione. Ha due sorelle e ha frequentato il Lycée Claude-Bernard dove ha conseguito il Baccalauréat ES.

Esordi e femminismo

Nel 2007 Schiappa ha iniziato a lavorare presso la società pubblicitaria Euro RSCG, lo stesso anno ha fondato la rivista online “Les Pasionarias”. Nel 2008 ha creato un blog per madri lavoratrici chiamato “Maman travaille” e dopo la nascita della sua prima figlia, ha lasciato la pubblicità e ha iniziato a scrivere romanzi sul tema della maternità e del femminismo, tra i quali Letters To My Uterus e Who Are The Rapists.

Carriera politica

Schiappa è una scrittrice, attivista e politica francese, dal luglio 2020 ministro delegato responsabile della cittadinanza nel governo del primo ministro Jean Castex. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Segretario di Stato per l’uguaglianza di genere nel governo del Primo ministro Édouard Philippe dal 2017 al 2020 ed attualmente è viceministra alle pari opportunità.

Vice sindaco di Le Mans e consulente della comunità di Le Mans Métropole dal 2014, è anche responsabile della sezione “uguaglianza tra donne e uomini” del movimento politico di Emmanuel Macron En marche.