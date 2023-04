Arisa sugli allievi di Amici: “Preferisco non sentirli dopo il programma”

Arisa e il suo rapporto con gli allievi di Amici dopo il programma: "Preferisco non sentirli. Non sono per i rapporti duraturi". Come mai?

Arisa, il suo rapporto con gli allievi di Amici: “Non li sento dopo il programma”

In un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, Arisa, celebre cantante ed insegnante di Amici 2023, ha parlato del suo rapporto con i giovani allievi della scuola di talenti di Maria De Filippi. Il suo approccio premuroso e materno all’insegnamento l’ha spesso portata a scontrarsi con il collega Rudy Zerbi, molto più duro con i suoi studenti. Ciononostante, Arisa ha ammesso che questo calore per i suoi allievi non si estende al di fuori dei confini del programma. Una volta concluso Amici, l’insegnante preferisce mantenere le distanze: “Se sento i ragazzi dopo la fine del programma? Non sono una persona dai rapporti duraturi. Se i ragazzi hanno bisogno di me per cose concrete e utili ci sono. Ognuno deve fare il proprio percorso in modo autonomo: io per prima faccio così“.

Arisa ha anche respinto le prese in giro di Rudy Zerbi, che l’ha più volte chiamata “mamma chioccia”. Una definizione in cui la cantante non si vede: “Rudy sbaglia, mi chiama mamma chioccia, ma io non mi ci sento. Lui intende dire che sono protettiva senza motivo. Qui lo posso dire, Rudy non conosce le galline che sono animali fedeli, leali e generosi. Quindi, io sono contenta di questo paragone, nell’accezione che do io al genere. E poi io sono cresciuta con le galline, mio padre le ha sempre avute”.

Le lodi a Federica e Wax: “Due ragazzi d’oro, sono stata fortunata questa stagione”

Non è mancato un momento dedicato anche a due dei suoi allievi preferiti di questa edizione. La cantante ha applaudito gli enormi progressi fatti da Federica Andreani, eliminata nella quinta puntata del serale. “Federica è il simbolo della didattica buona di Amici.” -spiega Arisa, fierissima della sua studentessa- “Quando è arrivata aveva solo un grande cuore ma non aveva tecnica, non riusciva a cantare a regola d’arte e non rispettava le melodie. Si è impegnata al cento per cento, ha iniziato a suonare il pianoforte, non ha mai ricevuto un provvedimento disciplinare. È stata un’allieva modello, una veramente forte, ed è riuscita a competere con Angelina, per esempio, che pur essendo principiante parte da un livello completamente diverso”.

Lodi anche per il probabile finalista Wax: “Rispetto a Federica è più determinato, tira fuori tutto quello che ha per farsi avanti. In realtà è umile”. Arisa non potrebbe essere più felice di aver lavorato con loro: “Non per niente quando è venuto Dardust, il produttore, lo ha scelto con Federica: sono due ragazzi d’oro! Sono stata molto fortunata questa stagione“.