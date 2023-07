Nomadi, chi sono i membri della band che compie 60 anni di carriera

I Nomadi sono un gruppo musicale fondato nel 1963 all’interno del movimento beat italiano dal tastierista Beppe Carletti e dal cantante Augusto Daolio.

Nomadi: chi sono

I Nomadi sono un longevo gruppo musicale premiato per l’attività artistica portata avanti negli anni anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso degli anni i Nomadi hanno subito delle variazioni all’interno del gruppo, ma sono in attività a partire dal 1963. Attualmente il gruppo è formato dai seguenti membri: Beppe Carletti il tastiere, Cico Falzone chitarre e voce, Daniele Campani alla batteria, Massimo Vecchi al basso e voce, Sergio Reggioli al violino, percussioni, chitarra, voce e Yuri Cilloni voce.

Altri volti storici della band

Gli anni Novanta, però, furono gli anni più difficili per la band. Il motivo? Nel 1992, infatti, la band ha perso due componenti perchè sono entrambi venuti a mancare: Dante Pergreffi morì, infatti, a causa di un incidente stradale mente Augusto Daolio, a soli 45 anni aveva scoperto di avere un male incurabile. A lui, i suoi compagni hanno dedicato Canzone per una amica, brano che avevano scritto anni prima.

Successi musicali

I Nomadi nel corso della loro carriera hanno registrato più di 80 album (i più venduti sono: “Corpo Estraneo” del 2004 e Nomadi 40″ del 2003) e con tantissimi concerti hanno fatto cantare e ballare gli italiani. Tra i principali successi della band, troviamo sicuramente Io vagabondo (che non sono altro), Un pugno di sabbia, Un giorno insieme, Crescerai, Tutto a posto, Canzone per un’amica, Io voglio vivere, Sangue al cuore e Dove si va, Dio è morto (se Dio muore, è per tre giorni poi risorge), Ti voglio, Ho difeso il mio amore. La canzone “Solo esseri umani” uscita nel 2021 è una delle più recenti ed è stata da record perché sono rimasti in cima alle classifiche di iTunes per settimane.