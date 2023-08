Nino D’Angelo a Baia Domizia: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour 2023

Nino D'Angelo a Baia Domizia si esibisce in concerto nella serata del 18 agosto 2023 in occasione del suo tour estivo.

Nino D’Angelo a Baia Domizia: scaletta delle canzoni

Nino D’Angelo si esibisce in concerto a Baia Domizia(Caserta) all’Arena dei Pini nella serata del 18 agosto 2023. L’artista napoletano è in giro per l’Italia in occasione del suo tour estivo “Il poeta che non sa parlare”. Ecco la scaletta delle canzoni che il cantautore porta sul palco:

Pane e canzone

Voglio parlà sul d’ammore

Chesta sera

‘O schiavo e ‘o rre

‘A storia ‘e nisciuno

Bella

Jamm ja

Fra 50 anni

Fotoromanzo

Fantasia

Sultanto si perdesse a te

Cattivo pensiero

Batticuore

Maledetto treno

Mente cuore

‘Na muntagna ‘e poesie

Uocchie bell

Marì

‘O pate

Senza giacca e cravatta

Jesce sole

Stupida avventura

Per sempre tua sarò

Chiara

MEDLEY Nu jeans e ‘na maglietta / Sott’e stelle / Sogno d’estate / Ciao amore / Io vivo / Poesia / Chissà si me pienze / Luna spiona / Vai / Il cammino dell’amore / Pe’ te conquistà / Pop corn e patatine / Napoli

I biglietti del concerto e tour 2023

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketome.it. Tuttavia, il tour del cantante napoletano continua. Ecco le prossime date e tappe nelle altre città italiane: