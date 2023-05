Chi è Ursula Von Der Leyen, presidente della commissione Ue: biografia, carriera, Angela Merkel, marito e figli

Ursula von der Leyen è una politica tedesca, attualmente presidente della Commissione europea.

Chi è Ursula Von Der Leyen

Ursula von der Leyen è una politica tedesca, presidente della Commissione europea dal 1º dicembre 2019 e membro della CDU. Nata l’8 ottobre 1958, ha 64 anni ed è in politica da diverso tempo. Nata nel 1958 a Ixelles, vicino a Bruxelles in Belgio, dove trascorre gran parte della sua infanzia fino all’età di 13 anni, dove suo padre Ernst Albrecht, ex ministro-presidente della Bassa Sassonia, ha lavorato come uno dei primi funzionari pubblici europei presso la Commissione.

Studi

Ursula ha frequentato la scuola europea di Bruxelles dal 1964 al 1971, imparando così la lingua francese. Durante questo soggiorno a Bruxelles perde la sorella minore Benita-Eva all’età di undici anni a causa di un tumore, episodio che citerà in un intervento in Commissione europea nel 2019 come una delle ragioni del porsi “in prima linea nella lotta al cancro”. Ha poi studiato presso il liceo scientifico di Lehrte e ha poi studiato archeologia dal 1976 al 1977. Nel 1977 cambia materia e fino al 1980 intraprende gli studi di economia a Gottinga e Münster, con un periodo, nel 1978, presso la London School of Economics and Political Science.

Nel 1980 cambia ancora e inizia gli studi in medicina presso la Scuola Superiore di Medicina di Hannover, dove si laurea nel 1987. Nel 1991 ottiene la laurea magistrale in medicina

Carriera politica di Ursula Von Der Leyen

L’attuale presidente della commissione europea è stata iscritta alla CDU fin dal 1990 ma la sua carriera politica inizia nel 2001, quando ottiene un mandato locale presso la regione di Hannover, che abbandonerà tre anni dopo. Il 2 febbraio 2003 è eletta deputata al Landtag della Bassa Sassonia. Il 4 marzo 2003 diventa Ministro degli Affari Sociali, delle Donne, della Famiglia e della Salute della Bassa Sassonia.

La carriera da “fedelissima” di Angela Merkel

Nel novembre del 2005 è scelta dalla Cancelliera Angela Merkel per diventare ministra della famiglia e diventerà nota come “fedelissima” di Merkel. Nel 2009 è confermata prima come ministra della famiglia, poi nominata ministra del lavoro e degli affari sociali a seguito delle dimissioni di Franz Josef Jung.

Successivamente, nel dicembre del 2013, diventa la prima ministra della difesa donna della Germania.

La nomina ai vertici Ue

Il 2 luglio 2019 è stata designata dal Consiglio europeo alla carica di presidente della Commissione europea.

Marito e figli di Ursula Von Der Leyen

Ursula von der Leyen nel 1986 sposa il medico Heiko von der Leyen, discendente di una nobile famiglia tedesca e conosciuto ai tempi dell’università. Ha sette figli (tra cui due gemelle), nati fra il 1988 e il 1999.

Riconoscimenti

Von der Leyen è stata inclusa nelle 100 persone più influenti del Time del 2020 e di nuovo nel 2022, ed è stata nominata la donna più potente del mondo da Forbes nel 2022.