Ilary Blasi fuori dall’Isola dei Famosi: chi al suo posto?

Ilary Blasi potrebbe lasciare la conduzione de L’Isola dei Famosi: si fanno forti le voci che vorrebbero fuori la bionda conduttrice. In queste ore si è fatto anche il nome di chi potrebbe essere scelto al timone del programma Mediaset.

Ilary Blasi fuori dall’Isola dei Famosi

Ilary Blasi potrebbe non essere la prossima conduttrice del reality de L’Isola dei Famosi. Sono insistenti le voci che vorrebbero fuori dal programma Mediaset l’ex moglie di Francesco Totti. Tuttavia, lo scorso novembre, durante una conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi aveva espresso la volontà di continuare a lavorare con Ilary ma “dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere”.

Chi al suo posto?

Forte è il nome al posto della bionda conduttrice dell’ex parlamentare Vladimir Luxuria. “Tu hai vinto L’Isola dei Famosi, hai fatto quindi la naufraga, hai fatto l’inviata, hai fatto l’opinionista e praticamente ti manca di condurla. Ma tu sai che dall’opinionista alla conduzione è un attimo e io lo so bene!” aveva detto la Blasi a Vladimir Luxuria durante una delle puntate delle scorse edizioni del reality show.

“Io alla conduzione dell’Isola? Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi. Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta”, ha detto Vladimir Luxuria a Fanpage.