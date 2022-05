Riccardo Guarnieri, chi è il Cavaliere di Uomini e Donne: fidanzata, Instagram, Ida Platano

Chi è Riccardo Guarnieri, Cavaliere del Trono Over a Uomini e Donne. Il 43enne pugliese ha conquistato il pubblico italiano, diventando uno dei più discussi e seguiti protagonisti del dating show di Maria De Filippi. In passato a partecipato a Temptation Island insieme alla sua ex compagna Ida Platano. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Riccardo Guarnieri, carriera e vita privata del protagonista di Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri è nato il 29 marzo 1979 a Statte, in provincia di Taranto, sotto il segno dell’Ariete. È molto legato alla sua famiglia e vive con loro nella sua città natale. Ha un fratello, una sorella e dei nipoti, ai quali è affezionatissimo. A livello lavorativo, Guarnieri ha raccontato di essere nel bel mezzo di un periodo complicato: fa l’operaio, ma al momento è in cassa integrazione. La fama televisiva acquisita negli ultimi anni, tuttavia, potrebbe aprirgli qualche nuova opportunità.

Il suo fisico scolpito e il suo aspetto sempre ben curato, infatti, ha fatto di Guarnieri uno dei più amati e seguiti protagonisti di Uomini e Donne.

È negli studi del dating show di Maria De Filippi che il 43enne pugliese incontra per la prima volta Ida Platano, all’epoca compagna di Sossio Aruta. I due si innamorano, ma la loro è una storia d’amore turbolenta. Dopo alcuni mesi di convivenza a Brescia lontano dalle telecamere, la coppia decide di partecipare all’edizione 2018 di Temptation Island.

La loro relazione viene messa duramente alla prova nel corso del programma a causa dell’avvicinamento di Ida al tentatore Davide.

La coppia lascia il programma insieme, ma non riesce a risolvere le proprie divergenze e ad evitare la rottura. Nonostante un tira e molla durato anni, nel 2020 si lasciano definitivamente. Guarnieri torna negli studi di Uomini e Donne nella stagione 2021-2022. Dopo aver lasciato lo show con Roberta Di Padua nel 2021, Riccardo è tornato inaspettatamente nel programma come Cavaliere del Trono Over, stupendo la stessa Ida Platano, anche lei tornata nel dating show in cerca di un nuovo amore.

Vita privata: fidanzata, Instagram

Al momento Riccardo Guarnieri è ancora single, ed è in cerca della sua anima gemella negli studi di Uomini e Donne. Dopo le storie con Ida Platano e Roberta Di Padua, il 43enne è tornato single ma non ha ancora rinunciato a trovare l’amore. Nel frattempo, Guarnieri si è senz’altro conquistato un posto nel cuore di molte telespettatrici, come dimostra il suo ampio seguito sui social. Guarnieri ha infatti un seguitissimo profilo Instagram, con oltre 257mila follower.

Ida Platani lo ama ancora? Le parole a Verissimo

Il 28 maggio 2022, Ida Platano ha confessato a Silvia Toffanin di provare ancora forti sentimenti per Riccardo Guarnieri. L’intervista è stata registrata prima della furiosa lite tra i due negli studi di Uomini e Donne. Nel corso dell’intervista, Ida sembrava invece sperare in un riavvicinamento con la sua vecchia fiamma. “Con lui è stato un colpo di fulmine.” -spiega la donna, commossa- “Quando la nostra storia è finita mi sembrava come se avessi raccolto la mia anima da terra e me la fossi rimessa dentro. Io non ho mai sofferto per amore così tanto come con lui. Il mio sentimento per Riccardo è cresciuto giorno dopo giorno.

Non è amore quello che provo oggi per lui, ma è un amore immenso. Non so cosa provi lui, è molto orgoglioso, però penso sia innamorato“.

