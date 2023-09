Aquaman e il Regno perduto: trama, uscita, cast e trailer del film

Aquaman e il Regno perduto è il secondo capitolo dei film lanciati dalla Warner Bros. Nei prossimi mesi uscirà al Cinema un’altra storia del super eroe del mare che dovrà difendere il suo regno da un attacco oscuro.

Aquaman e il Regno perduto: trama e uscita

“Sopo aver fallito nello sconfiggere Aquaman per la prima volta, Black Manta, ancora guidato dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla per eliminare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta è più temibile che mai, poiché brandisce il potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malvagia. Per sconfiggerlo, Aquaman si rivolgerà al fratello Orm, l’ex Re di Atlantide da lui stesso imprigionato, per forgiare un’insolita alleanza. Insieme dovranno accantonare le proprie differenze per proteggere il loro regno e salvare la loro famiglia, e il mondo intero, da un’irreversibile distruzione”: questa è la sinossi ufficiale del film Aquaman e il Regno Perduto. L’uscita è prevista per il 20 dicembre 2023 e dunque c’è l’attesa ancora di qualche mese.

Aquaman e il Regno perduto: il cast

Nel cast torna ovviamente Jason Momoa nei panni del protagonista ma anche Amber Heard nonostante il processo perso contro Johnny Depp. Nel cast torneranno anche Temuera Morrison e Nicole Kidman, che rivestiranno i panni dei genitori di Aquaman Tom Curry e Atlanna, Dolph Lungren nel ruolo del Re Nereus e Randall Park nei panni del Dottor Stephen Shin. Tra i nuovi volti compariranno invece Indya Moore, Vincent Regan e l’ex attore de Il Trono di Spade Pilou Asbaek.

Il trailer del film