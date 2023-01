Zidane alla Juventus come prossimo allenatore: arriva l’indiscrezione di un ex compagno di Zizou

Zidane alla Juventus è più di una semplice idea. In queste ore è arrivata anche una indiscrezione di un amico dell’allenatore francese che potrebbe presto sedersi sulla panchina bianconera. Dopo l’addio di Andrea Agnelli, possibile che sia a rischio anche Allegri.

Zidane alla Juventus come prossimo allenatore

Dopo l’addio definitivo di Andrea Agnelli come presidente della Juventus, tornano di nuovo a circolare le voci di un possibile cambio in panchina con Allegri a rischio. In pole position ritorna il francese Zizou Zidane. Francese ed ex giocatore proprio della Juventus negli anni 90′ e da allenatore ha vinto tutto sulla panchina del Real Madrid. Ora è senza squadra e il suo arrivo in Italia è molto di più che una semplice suggestione.

Arriva l’indiscrezione di un ex compagno di Zizou

Lionel Charbonnier, amico e vecchio compagna di squadra di Zizou in nazionale, ha lanciato l’indiscrezione su Zidane come prossimo allenatore alla Juventus: “Non andrà in Inghilterra – ha rivelato Charbonnier – ma in Italia, dove ha un legame speciale con la Juve. Andrà alla Juve o si siederà sulla panchina di una nazionale. I brasiliani sarebbero molto felici di avere un allenatore come lui, che vuole lasciare il segno nel calcio. Infatti, i brasiliani pensano che Zidane sia più brasiliano che francese. In Inghilterra invece non lo vedo, perché non parla inglese”.

LEGGI ANCHE: Chanel Totti si racconta sui social e parla anche dei genitori. Poi risponde agli haters