Chanel Totti si racconta sui social e parla anche dei genitori. Poi risponde agli haters

Chanel Totti è la figlia dell’ex calciatore giallorosso Francesco Totti. Ha 15 anni e si sta facendo conoscere su alcuni canali social in particolare. In una delle ultime diretta ha confessato alcuni dettagli della sua vita.

Chanel Totti si racconta sui social e parla anche dei genitori

Chanel Totti sta diventando molto famosa sui social, in particolare su TikTok. Tuttavia, non disdegna anche altri canali social. Su Twitch si è collegata in una diretta insieme ad un’amica e al fenomeno social il “Rosso”. Ha raccontato qualche dettaglio della sua vita. Sul calcio ha dichiarato di non essere molto esperta ma almeno tifa Roma. “Non sono una grande esperta, non so neanche bene chi ci sia ora, ma tifo Roma. La Lazio? No dai, l’Inter a ‘sto punto… Tra Napoli e Juventus meglio il Napoli”.

Sul vivere a Roma come Figli di Francesco Totti: “Non è sempre facile, a volte è abbastanza complicato. Ci sono i pro e i contro”. Poi definisce il fratello maggiore Cristian, definito: “geloso e possessivo“. Sulla sua vita personale invece: “Non amo i fiori, se proprio mi dovessero regalare delle rose le vorrei giallorosse. Abito all’Eur, la parte moderna di Roma Sud, non guardo mai i ragazzi fidanzati e non vorrei fare la conduttrice in tv come mia mamma”.

Poi risponde agli haters

La giovane Totti ha solo 15 anni ma ha già un bel da fare sui social perché spesso riceve commenti offensivi sotto a qualche sua foto. Ultimamente il suo aspetto esteriore definito “finto e ritoccato”, Chanel è sbottata. “ Mood: sticazzi “, ha scritto l’adolescente nelle storie del suo profilo social. Dunque, la figlia dell’ex capitano giallorosso sta imparando sui social oltre che a difendersi anche attaccare come faceva il papà quando giocava per la Roma.

