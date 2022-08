Manchester United, Antony arriva per 100 milioni: così Ronaldo non va al Napoli

Manchester United, Antony è vicinissimo al trasferimento per una cifra vicina ai 100 milioni. CR7 così si allontana da Napoli.

Manchester United, Antony è molto vicino: la cifra dovrebbe essere intorno ai 100 milioni di euro. La stesa che sarebbe stata offerta al Napoli per prendere Osimhen e dare in cambio anche Cristiano Ronaldo, che a questo punto si allontana dal club azzurro.

Manchester United, Antony arriva per 100 milioni

Un altro grande colpo è pronto per essere messo a segno in Premier League: Antony è vicino al Manchester United per 100 milioni di euro.

La trattativa va avanti ormai da settimane: il gradimento del giocatore c’è da tempo così il desiderio dell’allenatore dei Red Devils. Dunque, manca davvero poco per completare la campagna milionaria del club di Manchester per questa sessione di mercato.

Alfred Schreuder, allenatore dell’Ajax, ha confermato l’addio imminente di Antony. “Tutto gira intorno al denaro. Penso che questo sia molto triste. Purtroppo il nostro mondo funziona così, è triste e io non approvo certe cose.

Ma funziona così”.

Così Ronaldo non va al Napoli

Questa operazione da 100 milioni di euro allontana quasi definitivamente l’idea di Cristiano Ronaldo al Napoli. Difficilmente, lo United investirà ulteriori 100 milioni sul mercato dopo l’acquisto di Antony per la stessa cifra. Dunque, l’agente del calciatore portoghese Jorje Mendes dovrà trovare un’altra strada negli ultimi giorni di mercato, altrimenti CR7 rimarrà in Inghilterra, scontento e senza la Champions League.

Tuttavia, c’è chi ancora scrive che l’operazione Ronaldo al Napoli possa essere possibile. Il tempo stringe e con De Laurentis è difficile trattare se non si porta sul tavolo un’ottima proposta economica. Inoltre, ci sarebbero sempre i diritti d’immagine come scoglio da superare nel caso diventasse concreto il possibile trasferimento di Ronaldo nella squadra di De Laurentis. Giorni caldi che riscaldano il calciomercato europeo.

