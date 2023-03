Serie A, Napoli-Atalanta, probabili formazioni

La 26° giornata di Serie A presenta un Sabato intenso e accattivante. Big match del weekend è senza dubbio la gara Napoli-Atalanta, con le probabili formazioni al seguito. Due squadre che segnano tanto e da cui si attende molto, soprattutto perché sono a secco di reti da più di 90 minuti.

Un bel confronto che potrebbe regalare una partita vivace.

Probabili formazioni di Napoli-Atalanta

La giornata 26 si è aperta con la sorprendente – ma meritata – vittoria dello Spezia contro l’Inter, abbattuto per 2-1. Questo potrebbe permettere al Napoli di chiudere definitivamente i conti, andando a +18 dai nerazzurri. D’altro canto però c’è la Dea, sesta in classifica e con la voglia di riscattarsi dopo il ko contro il Milan e il pareggio – a reti inviolate – nel confronto con l’Udinese.

Senza dubbio i partenopei esprimono il più bel calcio d’Italia, ma anche l’Atalanta negli ultimi ci ha abituati ad ottime prestazioni e spesso, contro le big, ha regalato non poche sorprese. In più il club bergamasco punta alla qualificazione in Champions League, o al massimo all’Europa. Quindi è necessario vincere per approfittare di qualche passo falso.

Sarà molto interessante anche il confronto tra Spalletti e Gasperini, due tecnici che hanno plasmato l’idea di calcio di queste due squadre.

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Atalanta, che potrebbero subire ancora qualche variazione:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Luciano Spalletti.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Ruggeri, De Roon, Ederson, Maehle; Boga; Lookman, Hojlund.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Si scende in campo Sabato 11 Marzo alle ore 18:00, terreno dell’incontro sarà lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La gara sarà visibile su DAZN e ci si attende un confronto vivace e senza esclusione di colpi. Entrambe hanno la necessità di trovare i tre punti.

LEGGI ANCHE: Juventus, Di Livio dichiara: “Kostic sei il nuovo soldatino”.