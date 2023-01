Zaniolo va in Premier League: sempre più vicino il suo trasferimento in Inghilterra

Zaniolo e la Roma, destini9 che si allontanano ora o in estate. Tutto dipenderà dall’offerta che verrà accettata o meno dal club giallorosso ma anche dal giocatore. La destinazione più probabile sarebbe la Premier League dove circolano soldi e cifre importanti. Sarebbe un peccato per il calcio italiano che dovrebbe così salutare un altro talento azzurro che cerca fortuna e soldi altrove.

Zaniolo va in Premier League

Nicolò Zaniolo è destinato a lasciare la Roma. Mancano pochi giorni alla fine della sessione invernale e dunque bisogna fare in fretta. Il rischio è di rimandare l’uscita in estate ed a rimetterci potrebbe essere solo la Roma che dovrebbe abbassare il costo del cartellino. Il giocatore vorrebbe una big e se fosse italiana meglio ancora. Tuttavia, la Roma chiede quanto meno l’obbligo del riscatto in caso di prestito e a una cifra che non si discosti troppo dai 30 milioni e anche qualcosina in più.

Sempre più vicino il suo trasferimento in Inghilterra

L’offerta arrivata dal club inglese del Bournemouth è buona e verrebbe accettata dalla dirigenza giallorossa. Si tratterebbero, infatti, di 28 milioni di euro di parte fissa più 7 di bonus e percentuale del 10% sulla futura rivendita. La destinazione non sarebbe proprio nei sogni del calciatore ma ci sta pensando insieme al suo agente. Sullo sfondo rimane il Milan, ma l’offerta del club rossonero non è ritenuta valida dalla Roma.

Il rischio è che il giocatore possa ritornare a disposizione della squadra ma quasi da separato in casa con il discorso rimandato in estate. Quest’ultima soluzione non converrebbe a nessuno ma il tempo stringe e di soldi in Italia non ci sono per chiudere una grande operazione. A pochi giorni sarebbe anche complicato trovare un sostituto anche se qualcosa in entrata la Roma l’ha fatto per non farsi trovare scoperta-

