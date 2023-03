Mourinho, squalifica di due giornate confermate: l’allenatore risponde con il gesto delle manette

Mourinho dovrà scontare le due giornate di squalifica dopo l’espulsione durante la partita Cremonese- Roma. respinto, dunque, il ricorso con la società giallorossa che ha deciso per il silenzio stampa mentre il tecnico portoghese ha scelto un’altra strada.

Mourinho, squalifica di due giornate confermate

Alla fine Mourinho non ha avuto ragione e la squalifica di due giornate è stata squalificata. Il comunicato della Figc è arrivato nella serata del 10 marzo: “nell’udienza fissata il 10 marzo 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 202/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S. Roma S.r.l. e dal Sig. Josè Dos Santos Mourinho in data 03.03.2023 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 inflitta al Sig. Josè Dos Santos Mourinho in relazione alla gara Cremonese/Roma del 28.02.202”.

Tuttavia, nella vicenda Serra-Mourinho, la procura della Figc ha notificato l’avviso di deferimento all’arbitro, contestandogli la violazione dell’art. 4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell’Aia. L’arbitro torinese ha cinque giorni per presentare memorie difensive o chiedere un interrogatorio, poi scatterà il deferimento al tribunale Figc.

L’allenatore risponde con il gesto delle manette

Dunque, l’allenatore portoghese salterà partita contro il Sassuolo di domenica e il derby contro la Lazio del 19 marzo. Il club giallorosso ha risposto con il silenzio stampa dopo la decisione della Figc. A lanciare un messaggio, anche se indiretto, è stato proprio il portoghese. Senza parlare ma con un post su Instagram ha richiamato vecchi ricordi, soprattutto ai tifosi interisti. Infatti, è arrivato sul social la foto sua con il gesto delle manette. Ufficialmente, è stata una foto per richiamare un suo sponsor.