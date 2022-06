Nations League, Italia Ungheria: dove si gioca, quando e biglietti della partita

Nations League, Italia Ungheria: ecco dove e quando gioca la prossima partita della Nazionale italiana dopo il pareggio 1 a 1 contro la Germania firmato Lorenzo Pellegrini.

Nations League, Italia Ungheria: dove e quando si gioca

Dopo il pareggio con la Germania, gli azzurri di Roberto Mancini si preparano a un’altra sfida di Nations League. Italia-Ungheria si giocherà martedì 7 giugno 2022 all’Orogel Stadium di Cesena con l’orario di inizio partita previsto per le 20.45.

Il match verrà trasmesso in diretta e in chiaro dalla Rai sul canale Rai 1 ma anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

I biglietti della partita

Per la partita della Nazionale italiana contro l’Ungheria sono stati venduti già 10mila biglietti. Viene segnalato che fino a martedì(giorno della partita) proseguirà la prevendita online sui circuiti Vivaticket e al Coodinamento club. Ci sono ancora dei tagliandi disponibile e si prevede che si raggiungerà tranquillamente quota 12mila biglietti venduti.

Inoltre, sarà possibile acquistare il biglietto anche sul sito della Figc che mette a disposizione anche diversi iniziative per sostenere la Nazionale. Per i prezzi si va dai 10 euro per le Curve ai 50 euro per la Tribuna Numerata, con agevolazioni per le famiglie, ai giovani, agli Over 65 e a coloro che hanno acquistato il biglietto per la partita con la Germania.

