Olimpiadi invernali 2022, programma: gare da seguire

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono iniziate mercoledì 2 febbraio e saranno in corso di svolgimento fino a domenica 20 febbraio, con la cerimonia di apertura venerdì 4 febbraio.

Olimpiadi invernali 2022: programma di tutte le gare fino a domenica 20 febbraio.

Mercoledì 2 febbraio

Ore 13:05 – CURLING doppio misto (sessione 1, 4 partite)

Giovedì 3 febbraio

Ore 2:05 – CURLING doppio misto (sessione 2, 4 partite)

Ore 7:05 – CURLING doppio misto (sessione 3, 4 partite)

Ore 11:00 – FREESTYLE femminile moguls (qualificazioni prima parte)

Ore 12:45 – FREESTYLE maschile moguls (qualificazioni, prima parte)

Ore 13:05 – CURLING doppio misto (sessione 4, 4 partite)

Venerdi 4 febbraio

Ore 1:35 – CURLING doppio misto (sessione 5, 4 partite)

Ore 3:02 – PATTINAGGIO ARTISTICO team event uomini (short program)

Ore 4:41 – PATTINAGGIO ARTISTICO team event danza sul ghiaccio (rhythm dance)

Ore 6:22 – PATTINAGGIO ARTISTICO team event donne (short program)

Ore 6:35 – CURLING doppio misto (sessione 6, 4 partite)

Sabato 5 febbraio

Ore 2:05 – CURLING doppio misto (sessione 7, 4 partite)

Ore 3:45 – SNOWBOARD femminile SS (qualificazioni, run 1)

Ore 4:47 – SNOWBOARD femminile SS (qualificazioni, run 2)

Ore 6:15 – SALTO CON GLI SCI maschile NH (Trial Qualificazioni)

Ore 7:05 – CURLING doppio misto (sessione 8, 4 partite)

Ore 7:20 – SALTO CON GLI SCI maschile NH (Qualification round)

Ore 8:45 – SCI DI FONDO femminile 15 km skiathlon

Ore 9:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA femminile 3000 metri

Ore 10:00 – BIATHLON staffetta mista

Ore 10:45 – SALTO CON GLI SCI femminile NH (Trial qualificazioni)

Ore 11:00 – FREESTYLE maschile moguls (qualificazioni, seconda parte)

Ore 11:45 – SALTO CON GLI SCI femminile NH (primo turno)

Ore 12:00 – SHORT TRACK femminile 500 metri (batterie)

Ore 12:10 – SLITTINO maschile (run 1)

Ore 12:30 – FREESTYLE maschile moguls (finale, prima parte)

Ore 12:35 – SALTO CON GLI SCI femminile NH (finale)

Ore 12:38 – SHORT TRACK maschile 1000 metri (batterie)

Ore 13:05 – FREESTYLE maschile moguls (finale, seconda parte)

Ore 13:05 – CURLING doppio misto (sessione 9, 4 partite)

Ore 13:23 – SHORT TRACK staffetta mista (quarti di finale)

Ore 13:40 – FREESTYLE maschile moguls (finale, terza parte)

Ore 13:50 – SLITTINO maschile (run 2)

Ore 13:53 – SHORT TRACK staffetta mista (semifinali)

Ore 14:26 – SHORT TRACK staffetta mista (finale)

Domenica 6 febbraio

Ore 2:05 – CURLING doppio misto (sessione 10, 4 partite)

Ore 2:30 – SNOWBOARD femminile SS (finale, run 1)

Ore 2:37 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO team event donne

Ore 2:57 – SNOWBOARD femminile SS (finale, run 2)

Ore 3:24 – SNOWBOARD femminile SS (finale, run 3)

Ore 4:00 – SCI ALPINO maschile discesa

Ore 4:57 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO team event coppie (programma libero)

Ore 5:30 – SNOWBOARD maschile SS (qualificazioni prima parte)

Ore 6:32 – SNOWBOARD maschile SS (qualificazioni seconda parte)

Ore 7:05 – CURLING doppio misto (sessione 11, 4 partite)

Ore 8:00 – SCI DI FONDO maschile 30 km skiathlon

Ore 9:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile (5000 metri)

Ore 11:00 – FREESTYLE femminile Moguls (qualificazioni, seconda parte)

Ore 11:00 – SALTO CON GLI SCI maschile NH (Trial)

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI maschile NH (primo turno)

Ore 12:30 – FREESTYLE femminile Moguls (finale, prima parte)

Ore 12:30 – SLITTINO maschile (terza run)

Ore 13:00 – SALTO CON GLI SCI maschile NH (finale)

Ore 13:05 – FREESTYLE femminile Moguls (finale, seconda parte)

Ore 13:05 – CURLING doppio misto (sessione 12, 4 partite)

Ore 13:40 – FREESTYLE femminile Moguls (finale, terza parte)

Ore 14:15 – SLITTINO maschile (quarta run)

Lunedi 7 febbraio

Ore 2:05 – CURLING doppio misto (sessione 13, 3 partite)

Ore 2:22 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO team event maschile (programma libero)

Ore 2:30 – FREESTYLE femminile BA (qualificazioni, prima parte)

Ore 3:15 – FREESTYLE femminile BA (qualificazioni, seconda parte)

Ore 3:15 – SCI ALPINO femminile slalom gigante (prima manche)

Ore 3:31 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO team event danza (programma libero)

Ore 4:00 – FREESTYLE femminile BA (qualificazioni, terza parte)

Ore 4:37 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO team event femminile (programma libero)

Ore 5:00 – SNOWBOARD maschile SBD (finale, run 1)

Ore 5:27 – SNOWBOARD maschile SBD (finale, run 2)

Ore 5:54 – SNOWBOARD maschile SBD (finale, run 3)

Ore 6:30 – FREESTYLE maschile BA (qualificazioni, prima parte)

Ore 6:45 – SCI ALPINO femminile slalom gigante (seconda manche)

Ore 7:15 – FREESTYLE femminile BA (qualificazioni, seconda parte)

Ore 8:00 – FREESTYLE femminile BA (qualificazioni, terza parte)

Ore 9:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ femminile 1500 metri (finale)

Ore 10:00 – BIATHLON femminile 15 km individuale

Ore 11:28 – SALTO CON GLI SCI Mixed Team Trial Round

Ore 12:30 – SHORT TRACK femminile 500 metri (quarti di finale)

Ore 12:44 – SHORT TRACK maschile 1000 metri (quarti di finale)

Ore 12:45 – SALTO CON GLI SCI Mixed Team (primo turno)

Ore 12:50 – SLITTINO femminile (prima run)

Ore 13:05 – CURLING doppio misto semifinali

Ore 13:13 – SHORT TRACK femminile 500 metri (semifinali)

Ore 13:20 – SHORT TRACK maschile 1000 metri (semifinali)

Ore 13:46 – SHORT TRACK femminile 500 metri (finale)

Ore 13:51 – SALTO CON GLI SCI Mixed Team (finale)

Ore 13:58 – SHORT TRACK maschile 1000 metri (finale)

Ore 14:30 – SLITTINO femminile (seconda run)

Martedi 8 febbraio

Ore 2:22 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO maschile (short program)

Ore 3:00 – FREESTYLE femminile BA (finale run 1)

Ore 3:22 – FREESTYLE femminile BA (finale run 2)

Ore 3:40 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (qualificazioni)

Ore 3:45 – FREESTYLE femminile BA (finale run 3)

Ore 4:00 – SCI ALPINO maschile super-G

Ore 4:07 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (qualificazioni)

Ore 4:34 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (elimination run)

Ore 5:01 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (elimination Run)

Ore 7:05 – CURLING Mixed Team (finale bronzo)

Ore 7:30 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (ottavi di finale)

Ore 7:48 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (ottavi di finale)

Ore 8:06 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (quarti di finale)

Ore 8:15 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (quarti di finale)

Ore 8:24 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (semifinali)

Ore 8:30 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (semifinali)

Ore 8:36 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (big final e small final)

Ore 8:43 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (big final e small final)

Ore 9:00 – SCI DI FONDO femminile sprint (qualificazioni)

Ore 9:30 – BIATHLON maschile 20 km individuale

Ore 9:50 – SCI DI FONDO maschile sprint (qualificazioni)

Ore 11:30 – SCI DI FONDO femminile sprint (quarti di finale)

Ore 11:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile 1500 metri (finale)

Ore 11:55 – SCI DI FONDO maschile sprint (quarti di finale)

Ore 12:25 – SCI DI FONDO femminile sprint (semifinali)

Ore 12:35 – SCI DI FONDO maschile sprint (semifinali)

Ore 12:47 – SCI DI FONDO femminile sprint (finale)

Ore 12:50 – SLITTINO femminile (terza run)

Ore 13:00 – SCI DI FONDO maschile sprint (finale)

Ore 13:05 – CURLING Mixed Team (finale oro)

Ore 14:35 – SLITTINO femminile (quarta run)

Mercoledi 9 febbraio

Ore 2:30 – SNOWBOARD femminile half pipe (qualificazioni, run 1)

Ore 3:15 – SCI ALPINO femminile slalom speciale (prima manche)

Ore 3:21 – SNOWBOARD femminile half pipe (qualificazioni, run 2)

Ore 4:00 – SNOWBOARD femminile cross (seeding Run 1)

Ore 4:00 – FREESTLYE maschile BA (finale, run 1)

Ore 4:22 – FREESTYLE maschile BA (finale, run 2)

Ore 4:45 – FREESTYLE maschile BA (finale, run 3)

Ore 4:55 – SNOWBOARD femminile cross (seeding Run 2)

Ore 5:30 – SNOWBOARD maschile half pipe (qualificazioni, run 1)

Ore 6:21 – SNOWBOARD maschile half pipe (qualificazioni, run 2)

Ore 6:45 – SCI alpino femminile slalom speciale (seconda manche)

Ore 7:30 – SNOWBOARD femminile cross (ottavi di finale)

Ore 8:00 – COMBINATA NORDICA maschile NH/10km (trial round)

Ore 8:07 – SNOWBOARD femminile cross (quarti di finale)

Ore 8:28 – SNOWBOARD femminile cross (semifinali)

Ore 8:45 – SNOWBOARD femminile cross (finali)

Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA maschile NH/10km (salto)

Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA maschile NH/10km (fondo)

Ore 12:00 – SHORT TRACK maschile 1500 metri (quarti di finale)

Ore 12:44 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (batterie)

Ore 13:05 – CURLING maschile round robin (sessione 1, 4 partite)

Ore 13:20 – SLITTINO maschile doppio (run 1)

Ore 13:29 – SHORT TRACK maschile 1500 metri (semifinali)

Ore 13:45 – SHORT TRACK femminile staffetta 3000 metri (semifinali)

Ore 14:20 – SHORT TRACK maschile 1500 metri (finale)

Ore 14:35 – SLITTINO maschile doppio (run 2)

Giovedi 10 febbraio

Ore 2:05 – CURLING femminile round robin (sessione 1, 4 partite)

Ore 2:30 – SKELETON maschile (heat 1)

Ore 2:30 – SNOWBOARD femminile half pipe (final run 1)

Ore 2:38 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO maschile (programma libero)

Ore 2:57 – SNOWBOARD femminile half pipe (final run 2)

Ore 3:24 – SNOWBOARD femminile half pipe (final run 3)

Ore 3:30 – SCI ALPINO maschile combinata (discesa libera)

Ore 4:00 – SKELETON maschile (heat 2)

Ore 4:15 – SNOWBOARD maschile cross (seeding run 1)

Ore 5:10 – SNOWBOARD maschile cross (seeding run 2)

Ore 7:00 – SNOWBOARD maschile cross (ottavi di finale)

Ore 7:05 – CURLING maschile round robin (sessione 2, 4 partite)

Ore 7:15 – SCI ALPINO maschile combinata (slalom speciale)

Ore 7:37 – SNOWBOARD maschile cross (quarti di finale)

Ore 7:58 – SNOWBOARD maschile cross (semifinali)

Ore 8:00 – SCI DI FONDO femminile 10 km

Ore 8:15 – SNOWBOARD maschile cross (finali)

Ore 12:00 – FREESTYLE mixed team Aerials (finale 1)

Ore 12:50 – FREESTYLE mixed team Aerials (finale 2)

Ore 13:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ femminile 5000 metri (finale)

Ore 13:05 – CURLING femminile round robin (sessione 2, 4 partite)

Ore 14:30 – SLITTINO team relay

Venerdi 11 febbraio

Ore 2:05 – CURLING maschile round robin (sessione 3, 4 partite)

Ore 2:30 – SKELETON femminile (heat 1)

Ore 2:30 – SNOWBOARD maschile half pipe (finale, run 1)

Ore 2:57 – SNOWBOARD maschile half pipe (finale, run 2)

Ore 3:24 – SNOWBOARD maschile half pipe (fINALE, run 3)

Ore 4:00 – SCI ALPINO femminile super-G

Ore 4:00 – SKELETON femminile (heat 2)

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (quarti di finale)

Ore 7:05 – CURLING femminile round robin (sessione 3, 4 partite)

Ore 8:00 – SCI DI FONDO maschile 15 km

Ore 9:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile 1000 metri (finale)

Ore 9:40 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (quarti di finale)

Ore 10:00 – BIATHLON femminile sprint 7,5 km

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI maschile LH individuale (qualificazioni)

Ore 12:00 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (quarti di finale)

Ore 12:18 – SHORT TRACK maschile 500 metri (batterie)

Ore 12:55 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (semifinali)

Ore 13:04 – SHORT TRACK maschile staffetta 5000 metri (semifinali)

Ore 13:05 – CURLING maschile round robin (sessione 4, 3 partite)

Ore 13:20 – SKELETON maschile (heat 3)

Ore 13:43 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (finale)

Ore 14:55 – SKELETON maschile (heat 4)

Sabato 12 febbraio

Ore 2:05 – CURLING femminile round robin (sessione 4, 3 partite)

Ore 3:00 – SNOWBOARD cross mixed team (quarti di finale)

Ore 3:30 – SNOWBOARD cross mixed team (semifinali)

Ore 3:50 – SNOWBOARD cross mixed team (finali)

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (quarti di finale)

Ore 7:05 – CURLING maschile round robin (sessione 5, 4 partite)

Ore 7:30 – SCI DI FONDO femminile staffetta 4X5 km

Ore 9:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ femminile inseguimento a squadre (quarti di finale)

Ore 9:40 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (quarti di finale)

Ore 9:53 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile 500 metri (finale)

Ore 10:00 – BIATHLON maschile 10 km sprint

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI maschile LH individuale (primo turno)

Ore 12:05 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO rhythm dance

Ore 13:00 – SALTO CON GLI SCI maschile LH individuale (finale)

Ore 13:05 – CURLING femminile round robin (sessione 5, 4 partite)

Ore 13:20 – SKELETON femminile (heat 3)

Ore 14:55 – SKELETON femminile (heat 4)

Domenica 13 febbraio

Ore 2:05 – CURLING maschile round robin (sessione 6, 4 partite)

Ore 2:30 – BOB femminile singolo (heat 1)

Ore 3:00 – FREESTYLE femminile SS (qualificazioni, run 1)

Ore 3:15 – SCI ALPINO maschile slalom gigante (prima manche)

Ore 4:00 – BOB femminile singolo (heat 2)

Ore 4:01 – FREESTYLE femminile SS (qualificazioni, run 2)

Ore 6:45 – SCI ALPINO maschile slalom gigante (seconda manche)

Ore 7:05 – CURLING femminile round robin (sessione 6, 4 partite)

Ore 8:00 – SCI DI FONDO maschile staffetta 4X10 km

Ore 10:00 – BIATHLON femminile inseguimento 10 km

Ore 11:45 – BIATHLON maschile inseguimento 12,5 km

Ore 12:00 – FREESTYLE femminile aerials (qualificazioni 1)

Ore 12:00 – SHORT TRACK maschile 500 metri (quarti di finale)

Ore 12:27 – SHORT TRACK maschile 500 metri (semifinali)

Ore 12:44 – SHORT TRACK femminile staffetta 3000 metri (finale)

Ore 12:45 – FREESTYLE femminile Aerials (qualificazioni 2)

Ore 13:05 – CURLING maschile round robin (sessione 7, 3 partite)

Ore 13:14 – SHORT TRACK maschile 500 metri (finale)

Ore 14:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile inseguimento a squadre (quarti di finale)

Ore 14:56 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ femminile 500 metri (finale)

Lunedi 14 febbraio

Ore 2:05 – CURLING femminile round robin (sessione 7, 3 partite)

Ore 2:22 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO danza (programma libero)

Ore 2:30 – SNOWBOARD femminile big air (qualificazioni, run 1)

Ore 2:30 – BOB femminile singolo (heat 3)

Ore 2:30 – FREESTYLE femminile slopestyle (finale, run 1)

Ore 2:57 – FREESTYLE femminile slopestyle (finale, run 2)

Ore 3:15 – SNOWBOARD femminile big air (qualificazioni, run 2)

Ore 3:24 – FREESTYLE femminile slopestyle (finale, run 3)

Ore 4:00 – SNOWBOARD femminile big air (qualificazioni, run 3)

Ore 4:00 – BOB femminile singolo (heat 4)

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (prima semifinale)

Ore 5:30 – FREESTYLE maschile SS (qualificazioni, round 1)

Ore 6:30 – SNOWBOARD maschile big air (qualificazioni, Run 1)

Ore 6:32 – FREESTYLE maschile SS (qualificazioni, round 2)

Ore 7:05 – CURLING maschile round robin (sessione 8, 4 partite)

Ore 7:15 – SNOWBOARD maschile big air (qualificazioni, run 2)

Ore 8:00 – SNOWBOARD maschile big air (qualificazioni, run 3)

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI a squadre (primo turno)

Ore 12:00 – FREESTYLE femminile aerials (finale 1)

Ore 13:00 – FREESTYLE femminile aerials (finale 2)

Ore 13:05 – CURLING femminile round robin (sessione 8, 4 partite)

Ore 13:05 – BOB maschile doppio (heat 1)

Ore 13:06 – SALTO CON GLI SCI a squadre (finale)

Ore 14:10 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (seconda semifinale)

Ore 14:40 – BOB maschile doppio (heat 2)

Martedì 15 febbraio

Ore 2:05 – CURLING maschile round robin (sessione 9, 4 partite)

Ore 2:30 – SNOWBOARD femminile big air (finale, run 1)

Ore 2:30 – FREESTYLE maschile slopestyle (finale, run 1)

Ore 2:52 – SNOWBOARD femminile big air (finale, run 2)

Ore 2:57 – FREESTYLE maschile slopestyle (finale, run 2)

Ore 3:15 – SNOWBOARD femminile big air (finale, run 3)

Ore 3:24 – FREESTYLE maschile slopestyle (finale, run 3)

Ore 4:00 – SCI ALPINO femminile discesa

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (play-off qualificazioni, 2 partite)

Ore 6:00 – SNOWBOARD maschile big air (finale, run 1)

Ore 6:22 – SNOWBOARD maschile big air (finale, run 2)

Ore 6:45 – SNOWBOARD maschile big air (finale, run 3)

Ore 7:05 – CURLING femminile round robin (sessione 9, 4 partite)

Ore 7:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ femminile inseguimento a squadre (semifinali)

Ore 7:52 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile inseguimento a squadre (semifinali)

Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA maschile Gundersen LH/10 km (salto)

Ore 9:22 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ femminile inseguimento a squadre (finali)

Ore 9:40 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (playoff qualificazioni, 1 partita)

Ore 9:41 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile inseguimento a squadre (finali)

Ore 10:00 – BIATHLON maschile staffetta 4X7,5 km

Ore 11:08 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO femminile (programma corto)

Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA maschile Gundersen LH/10 km (sci di fondo)

Ore 12:00 – FREESTYLE maschile aerials (qualificazioni 1)

Ore 12:45 – FREESTYLE maschile aerials (qualificazioni 2)

Ore 13:05 – CURLING maschile round robin (sessione 10, 4 partite)

Ore 13:15 – BOB maschile doppio (heat 3)

Ore 14:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (playoff qualificazioni, 1 partita)

Ore 14:50 – BOB maschile doppio (heat 4)

Mercoledi 16 febbraio

Ore 2:05 – CURLING femminile round robin (sessione 10, 3 partite)

Ore 3:15 – SCI ALPINO maschile slalom speciale (prima manche)

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (quarti di finale)

Ore 6.45 – SCI ALPINO maschile slalom speciale (seconda manche)

Ore 7:00 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (quarti di finale)

Ore 7:05 – CURLING maschile round robin (sessione 11, 3 partite)

Ore 8.45 – BIATHLON femminile staffetta 4X6 km

Ore 9:40 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (quarti di finale)

Ore 10:00 – SCI DI FONDO femminile team sprint (semifinali)

Ore 10:40 – SCI DI FONDO maschile team sprint (semifinali)

Ore 12:00 – FREESTYLE maschile Aerials (finale 1)

Ore 12:00 – SCI DI FONDO femminile team sprint (finale)

Ore 12:30 – SCI DI FONDO maschile team sprint (finale)

Ore 12:30 – HOCKEY SU GHIACCIO femminile (finale bronzo)

Ore 12:30 – SHORT TRACK femminile 1500 metri (quarti di finale)

Ore 13:00 – FREESTYLE maschile aerials (finale 2)

Ore 13:05 – CURLING femminile round robin (sessione 11, 4 partite)

Ore 13:15 – SHORT TRACK femminile 1500 metri (semifinali)

Ore 13:44 – SHORT TRACK maschile staffetta 5000 metri (finale)

Ore 14:18 – SHORT TRACK femminile 1500 metri (finale)

Ore 14:30 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (quarti di finale)

Giovedi 17 febbraio

Ore 2:05 – CURLING maschile round robin (sessione 14, 4 partite)

Ore 2:20 – FREESTYLE femminile halfpipe (qualificazioni, run 1)

Ore 3:21 – FREESTYLE femminile halfpipe (qualificazioni, run 2)

Ore 3:30 – SCI ALPINO femminile combinata (discesa libera)

Ore 4:30 – FREESTYLE femminile ski cross (seeding)

Ore 5:10 – HOCKEY SUL GHIACCIO femminile (finale oro)

Ore 5:30 – FREESTYLE maschile halfpipe (qualificazioni, run 1)

Ore 6:21 – FREESTYLE maschile halfpipe (qualificazioni, run 2)

Ore 7:00 – SCI ALPINO femminile combinata (slalom speciale)

Ore 7:00 – FREESTYLE femminile skicross (ottavi di finale)

Ore 7:05 – CURLING femminile round robin (sessione 14, 4 partite)

Ore 7:35 – FREESTYLE femminile skicross (quarti di finale)

Ore 7:54 – FREESTYLE femminile skicross (semifinali)

Ore 8:10 – FREESTYLE femminile skicross (finali)

Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA maschile a squadre LH4X5 km (salto)

Ore 9:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ femminile 1000 metri (finale)

Ore 11:08 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO femminile (programma libero)

Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA maschile a squadre LH4X5 km (sci di fondo)

Ore 13:05 – CURLING maschile semifinali

Venerdi 18 febbraio

Ore 2:30 – FREESTYLE femminile halfpipe (finale, run 1)

Ore 2:57 – FREESTYLE femminile halfpipe (finale, run 2)

Ore 3:24 – FREESTYLE femminile halfpipe (finale, run 3)

Ore 4:45 – FREESTYLE maschile skicross (seeding)

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (semifinale)

Ore 7:05 – CURLING maschile (finale bronzo)

Ore 7:45 – FREESTYLE maschile skicross (ottavi di finale)

Ore 8:20 – FREESTYLE maschile skicross (quarti di finale)

Ore 8:39 – FREESTYLE maschile skicross (semifinali)

Ore 8:55 – FREESTYLE maschile skicross (finali)

Ore 9:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile 1000 metri (finale)

Ore 10:00 – BIATHLON maschile mass start 15 km

Ore 11:38 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO coppie (programma corto)

Ore 13:00 – BOB femminile doppio (heat 1)

Ore 13:05 – CURLING femminile (semifinali)

Ore 14:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (semifinale)

Ore 14:30 – BOB femminile doppio (heat 2)

SABATO 19 FEBBRAIO

Ore 2:30 – BOB maschile a quattro (heat 1)

Ore 2:30 – FREESTYLE maschile halfpipe (finale, run 1)

Ore 2:57 – FREESTYLE maschile halfpipe (finale, run 2)

Ore 3:24 – FREESTYLE maschile halfpipe (finale, run 3)

Ore 4:00 – SCI ALPINO parallelo a squadre (ottavi di finale)

Ore 4:05 – BOB maschile a quattro (heat 2)

Ore 4:47 – SCI ALPINO parallelo a squadre (quarti di finale)

Ore 5:14 – SCI ALPINO parallelo a squadre (semifinali)

Ore 5:37 – SCI ALPINO parallelo a squadre (finale bronzo)

Ore 5:46 – SCI ALPINO parallelo a squadre (finale oro)

Ore 7:00 – SCI DI FONDO maschile 50 km

Ore 7:05 – CURLING maschile (finale oro)

Ore 8:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile mass start (semifinali)

Ore 8:45 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ femminile mass start (semifinali)

Ore 9:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile mass start (finale)

Ore 10:00 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ femminile mass start (finale)

Ore 10:00 – BIATHLON femminile mass start 12,5 km

Ore 12:08 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO coppie (programma libero)

Ore 13:00 _ BOB femminile doppio (heat 3)

Ore 13:05 – CURLING femminile (finale bronzo)

Ore 14:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (finale bronzo)

Ore 14:30 – BOB femminile doppio (heat 4)

Domenica 20 febbraio

Ore 2:05 – CURLING femminile (finale oro)

Ore 2:30 – BOB maschile a quattro (heat 3)

Ore 4:20 – BOB maschile a quattro (heat 4)

Ore 5:00 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO (gala di esibizione)

Ore 5:10 – HOCKEY SU GHIACCIO maschile (finale oro)

Ore 7:30 – SCI DI FONDO femminile mass start femminile 30 km