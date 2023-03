Osimhen mania a Napoli in campo e in cucina: ecco la torta, l’uovo e la pizza in suo onore

Osimhen sta diventando sempre più un idolo per i tifosi del Napoli. Non solo in campo sta avendo un grande successo l’attaccante nigeriano. Infatti, negli ultimi giorni i locali gastronomici della città si stanno sbizzarrendo con i prodotti in onore dell’attaccante.

Osimhen mania a Napoli in campo e in cucina

A Napoli è impazzita la Osimhen mania ma non solo in campo. L’attaccante azzurro sta trascinando con i suoi gol e le sue prestazioni ottime il club campano verso uno storico scudetto. Tuttavia, negli ultimi giorni l’attaccante di origini nigeriane sta spopolando nelle cucine dei locali gastronomici napoletani. Un successo che sta portando tantissimi tifosi napoletani a comprare qualsiasi prodotto che abbia la firma o il nome dell’attaccante.

Ecco la torta, l’uovo e la pizza in suo onore

Il primo prodotto gastronomico a spopolare è stata la torta. “L’idea è stata messa in pratica dalla pasticceria Fresco Forno – si legge su SportMediaset – La torta Osimhen è a base di pan di Spagna al cacao e ricoperta da mousse di cioccolato fondente, caramello salato e gocce di cioccolato. Sul fianco è stata realizzata una mascherina, come quella che il bomber usa per proteggersi il naso“. Giuseppe Mellone, titolare della Pasticceria Fresco Forno con il fratello Salvatore, è intervenuto a Radio Marte: “La torta di Osimhen? Stiamo avendo tante telefonate grazie a questa torta. L’idea è nata da un lavoro mio e di mio fratello per celebrare questo grande attaccante. È una mousse al cioccolato fondente con caramello salato e gocce di cioccolato. La mascherina è fatta di ostia. I capelli sono fatti interamente di cioccolato. Oggi ne abbiamo vendute tantissime, non eravamo preparati a questo successo. Siamo tifosissimi del Napoli, quest’anno è una squadra da brividi”.

Non solo la torta per il campione azzurro del Napoli. Infatti, si sono già inventati l’uovo di cioccolato in vista dell’arrivo di Pasqua ed ovviamente non poteva mancare la pizza in suo onore. Dunque, l’attaccante del Napoli sta ottenendo tanto successo anche sulle tavole dei napoletani.

