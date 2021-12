Federica Pellegrini è considerata la più grande nuotatrice italiana, non a caso è soprannominata La Divina per il suo talento in vasca. Specializzata nello stile libero, è ancora primatista mondiale in carica nei 200 metri ed europea nei 400. Età, carriera, vita privata e patrimonio della ex nuotatrice olimpica. Chi è Federica Pellegrini?

Quanti anni ha Federica Pellegrini: età

La ex nuotatrice azzurra ha 33 anni: è nata il 5 agosto 1988 a Mirano, in provincia di Venezia, sotto il segno zodiacale del Leone.

Tutti i record alle Olimpiadi

Federica Pellegrini ha brillato nella sua carriera sportiva fin da piccolissima. A soli 16 anni l’azzurra ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 nei 200m stile libero e per l’eccellente risultato raggiunto è stata insignita del titolo di Cavaliere ufficiale.

Olimpiadi di Pechino

Nel 2008, alle Olimpiadi di Pechino, ha vinto l’oro nella stessa categoria con un tempo di 1’55″45, nuovo record mondiale. Con quel primo posto la Pellegrini ha regalato all’Italia il primo oro femminile olimpico nel nuoto.

Nel 2010 e 2011 lo Swimming World Magazine la conferma “Nuotatrice dell’anno“.

Olimpiadi di Londra

Nel 2012 ha conquistato due ori e un bronzo agli Europei di Debrecen nei 200m stile libero, ma ha deluso alle Olimpiadi di Londra qualificandosi al quinto posto.

Olimpiadi di Rio

Tra il 2013 e il 2015 la nuotatrice ha vinto altri ori, argenti e bronzi tra Mondiali ed Europei, qualificandosi alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Un mese prima dei Giochi, la Pellegrini ha segnato il nuovo record italiano nei 100m stile libero (52″18). Alle Olimpiadi si è poi classificata quarta, ma questo risultato non ha fermato il suo entusiasmo.

Olimpiadi di Tokyo

Dopo aver vinto un oro ai Mondiali di Budapest 2017 e un oro ai Mondiali di Gwangju del 2019, la campionessa ha ottenuto la sua quinta partecipazione alle Olimpiadi, quelle di Tokyo 2021, e la quinta finale olimpica nei suoi 200 stile libero. Mai nessuna donna come lei.

Federica Pellegrini ha annunciato il ritiro dalle vasche a Napoli durante l’International Swimming League.

L’elezione nella commissione atleti del CIO

Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione Atleti del CIO, insieme a Pau Gasol (cestista), Maja Wloszczowska (ciclismo), Yuki Ota (scherma). Un risultato di enorme prestigio per l’ex nuotatrice e resterà in carica fino a Los Angeles 2028. Con questo incarico sarà la voce di molti atleti e ha dichiarato di volersi impegnare per combattere il doping nello sport.

Federica Pellegrini fidanzato

Federica Pellegrini è stata fidanzata, dal 2008 al 2011, con il nuotatore Luca Marin, storia terminata poco dopo il lutto che ha colpito l’azzurra con la morte del suo grande allenatore Alberto Castagnetti.

Filippo Magnini

Poi, dal 2011 al 2017, ha avuto una lunga storia d’amore con il collega Filippo Magnini, ora sposato con Giorgia Palmas, da cui ha avuto una figlia.

Matteo Giunta

Ora Federica Pellegrini è nuovamente felice e innamorata al fianco del suo allenatore di nuoto Matteo Giunta. Una relazione che dura da anni, ma che entrambi hanno custodito nel massimo riserbo. Solo dopo la sua ultima gara alle Olimpiadi di Tokyo Federica Pellegrini ha ufficializzato il loro rapporto. Da quel momento la coppia non si è più nascosta ed è stata più volte paparazzata a eventi o in momenti di vita privata. Poi è anche arrivato l’annuncio sui social: presto convoleranno a nozze.

Quanto guadagna Federica Pellegrini: patrimonio

Per quanto riguarda il patrimonio che può vantare la campionessa olimpica, è molto difficile parlare di numeri esatti. Ma sebbene gli atleti olimpici italiani non guadagnino grandissime cifre (ECCOLE TUTTE), soprattutto in confronto allo sport del calcio, Federica Pellegrini fa di certo eccezione: la nuotatrice è diventata ormai un personaggio anche televisivo oltre che sportivo, e monetizza gran parte dei suoi introiti attraverso gli sponsor e la propria immagine. E’ stata giudice a Italia’s Got Talent) e testimonial di Enel. Ha inoltre prestato il proprio volto anche per Pavesini, Yamamay, Head&Shoulders, Miia e Swarovski.