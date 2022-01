Miley Cyrus nuda sul palco: l’incidente della cantante fa il giro sul web

Miley Cyrus nuda sul palco: la cantante è stata protagonista di un incidente sexy durante un suo concerto. Il video poi ha fatto il giro del web con tanti commenti e condivisioni.

Miley Cyrus nuda sul palco

La cantate statunitense Miley Cyrus ha chiuso il 2021 esibendosi a Miami nel ‘Miley’s New Year’s Party’ che è stato trasmesso in diretta, negli Stati Uniti, dalla rete televisiva NBC e sulla sua piattaforma di streaming Peacock.

Durante l’esecuzione di “Party In The U.S.A.” a Miley è scivolata la parte di sopra dello piccolo abito di scena costringendola, in un primo tempo, a coprirsi i seni con le mani, e poi, a una repentina uscita dal palco per recuperare una giacca così da poter portare a termine il brano.

Il video dell’incidente fa il giro sui social

“Ora tutti mi stanno decisamente guardando“, ha scherzato Cyrus, riallacciandosi al testo della canzone.

Sui social il video dell’incidente sexy ha portato tantissime condivisioni e molti commenti, un fan ha scritto: “Non ci sarebbe il 2022 senza un problemino al guardaroba di Miley”. Uno scherzetto sexy che ha fatto ancora di più notorietà alla cantate statunitense che in passato si è resa protagonista consapevolmente di episodi simili.

