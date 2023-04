Verissimo in onda sabato 8 e domenica 9 aprile: anticipazioni ed ospiti di Silvia Toffanin

Verissimo arriva anche nel weekend di Pasqua con il doppio appuntamento pomeridiano con Silvia Toffanin. La conduttrice accoglie nel salotto del suo studio tanti ospiti che si racconteranno e si confesseranno davanti alle telecamere.

Verissimo in onda sabato 8 e domenica 9 aprile: anticipazioni

Verissimo torna in tv con il solito doppio appuntamento pomeridiano del sabato e domenica. Alla conduzione c’è sempre Silvia Toffanin che è pronta ad accogliere i suoi tanti ospiti. L’appuntamento su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity è per le ore 16.30. A prendere parte in questo weekend di Pasqua ci sono concorrenti di Amici e attori che si raccontano nel salotto Mediaset della loro vita professionale e personale.

Gli ospiti di Silvia Toffanin

Sabato 8 aprile si parte con Anna Valle e Giuseppe Zeno, dal 12 aprile su Canale 5 con la fiction Luce dei tuoi occhi 2 e l’intenso racconto dell’ex iena Elena Di Cioccio, in libreria con Cattivo sangue. Poi, arriva il ballerino eliminato nell’ultima puntata di Amici Samu. Sorpresa anche per Michele Cucuzza che è tornato in tv con il programma Back to school. Infine, spazio alla musica con l’ultimo singolo di Luigi Strangis e alla storia di una bella amicizia, quella tra Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli.

Domenica di Pasqua si parte con Michelle Hunziker, da poco diventata nonna. Direttamente da Amici i professori Arisa e Raimondo Todaro. In studio arriva anche il cantante Pupo con la figlia Clara. Poi, Eleonora Abbagnato, ex étoile dell’Opéra di Parigi, attualmente direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma. Infine, la simpatia di Orietta Berti, che ha appena concluso la sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip.