Balotelli al Sion: l’attaccante azzurro si trasferisce in Svizzera a causa del suo brutto carattere

Balotelli al Sion: dopo la lite con l’allenatore Vincenzo Montella, l’attaccante è pronto a trasferirsi in Svizzera. Secondo la stampa locale, la trattativa tra il club turco dell’Adana Demirspor e la squadra svizzera.

Balotelli al Sion: trattiva in conclusione

Mario Balotelli è sul punto di iniziare l’ennesima avventura calcistica della sua carriera: vicino il suo passaggio al club svizzero del Sion. Secondo quanto riferisce la stampa locale, inoltre, il Sion dovrebbe pagare all’Adana Deemirspor un corrispettivo di circa 2 milioni di euro per il trasferimento in Svizzera di Balotelli.

Il giocatore dovrebbe firmare un accordo biennale con opzione per una terza stagione, a 3 milioni l’anno.

L’attaccante azzurro si trasferisce in Svizzera a causa del suo brutto carattere

L’attaccante azzurro è ancora una volta vittima del suo brutto carattere impulsivo ed arrogante. L’ultimo episodio del Mario furioso è andato in scena dopo la vittoria per 1-0 dell’Adana Demirspor sull’Umraniyespor. Nonostante il risultato più che positivo, che ha portato la l’Adana al secondo posto della Süper Lig turca, sono volate scintille tra l’eterno bad boy Mario Balotelli e il suo allenatore, Vincenzo Montella.

Il tecnico dell’Adana avrebbe avuto da ridire per una palla persa in modo frivolo dall’attaccante, che non ha preso bene la critica.

Nel post-partita i due hanno cominciato a punzecchiarsi e a distanza ma la situazione è ben presto degenerata. Solo l’intervento di compagni e membri dello staff ha impedito che cominciasse uno scontro fisico. Poco dopo l’episodio, Montella ha commentato l’accaduto in modo conciso: “Non ho bisogno di aggiungere nulla al riguardo. Posso solo dire che non è stato all’altezza delle mie aspettative. A fine partita ci possono essere questo tipo di tensioni, ma non dirò nient’altro”.

