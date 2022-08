Balotelli contro Montella, cosa è successo: la lite in campo (VIDEO)

Lite in campo tra Mario Balotelli e Vincenzo Montella: cosa è successo? I rapporti sono tesissimi ormai tra il centravanti e l’allenatore del Adana Demirspor. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Umraniyespor, i due arrivano quasi alle mani, ecco il video dell’accaduto.

Balotelli-Montella, cosa è successo: il video della furiosa lite in campo

Caos in campo dopo la vittoria per 1-0 dell’Adana Demirspor sull’Umraniyespor. Nonostante il risultato più che positivo, che ha portato la l’Adana al secondo posto della Süper Lig turca, sono volate scintille tra l’eterno bad boy Mario Balotelli e il suo allenatore, Vincenzo Montella.

Il tecnico dell’Adana avrebbe avuto da ridire per una palla persa in modo frivolo dall’attaccante, che non ha preso bene la critica. Nel post-partita i due hanno cominciato a punzecchiarsi e a distanza ma la situazione è ben presto degenerata. Solo l’intervento di compagni e membri dello staff ha impedito che cominciasse uno scontro fisico. Poco dopo l’episodio, Montella ha commentato l’accaduto in modo conciso: “Non ho bisogno di aggiungere nulla al riguardo.

Posso solo dire che non è stato all’altezza delle mie aspettative. A fine partita ci possono essere questo tipo di tensioni, ma non dirò nient’altro”. Il video della furiosa litigata ha fatto il giro dei social: ecco le immagini della rissa mancata.

After Adana Demirspor victory Montella and Balotelli had a big argument! pic.twitter.com/gYTcbGCUG8 — Kaan-Turkish Football🇹🇷 (@Kaan_turk_footy) August 27, 2022

I retroscena, l’origine della frattura: Balotelli vicinissimo all’addio

L’ultima, plateale lite è solo un sintomo di un rapporto ormai sempre più compromesso tra il tecnico romano e il volubile centravanti. Dopo un anno al centro del progetto dell’Adana, in cui ha collezionato 31 presenze e 18 goal, Balotelli ha perso il posto da titolare fisso, superato nelle gerarchie di Montella dal russo ex Zenit Artem Dzyuba. L’attaccante palermitano, un tempo gioiello dell’Inter, è sempre più scontento in Turchia e medita l’addio.

Nonostante una pioggia di voci di mercato, le alternative sembrano poche e non troppo prestigiose. Per Balotelli, ormai tramontate le ipotesi dei ritorni a Monza e Brescia, si registra l’interesse del Paris FC, squadra francese che milita in Ligue 2, che però non sembra avere le risorse per presentare un offerta adeguata all’Adana. La fine del mercato estivo, tuttavia, è sempre più vicina e la situazione nello spogliatoio è ormai insostenibile. Non si può escludere una separazione forzata all’ultimo minuto, anche a titolo di prestito secco.