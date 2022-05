X Factor 2022, giuria al completo: chi sono i nuovi giudici?

X Factor 2022, ecco la giuria al completo: chi sono i nuovi giudici del talent? A pochi giorni dall’inizio delle audizioni, è stato annunciato l’ultimo dei nuovi quattro giudici della sedicesima edizione dell’amato programma Sky. Di chi si tratta?

X Factor 2022, chi sono i nuovi giudici? Gli annunci ufficiali

Sono stati finalmente annunciati tutti i nuovi membri della giuria di X Factor 2022 e la nuova conduttrice. Sono stati annunciati gli ultimi due giudici che affiancheranno Ambra Angiolini e Fedez nel corso del programma.

Un paio di giorni fa è stata confermata la partecipazione di Dargen D’Amico, il “cantautorap” che ha conquistato il pubblico italiano al Festival di Sanremo 2022 con Dove si balla. Oggi è arrivato l’ultimo nome: si tratta di Rkomi, anche lui quest’anno sul palco dell’Ariston con Insuperabile. La conduzione è stata invece affidata alla cantante Francesca Michielin, che ha trovato la fama diversi anni fa proprio grazie a X Factor, partecipando alla quinta edizione del talent.

View this post on Instagram A post shared by X Factor Italia (@xfactoritalia)

Per Fedez si tratta di un gradito ritorno. Il rapper milanese, noto compagno di Chiara Ferragni, aveva già fatto parte della giuria di X Factor in passato, per ben cinque edizioni, dal 2014 al 2018.

Ambra, Dargen e Rkomi sono invece al loro esordio nel ruolo di giudici e il pubblico è particolarmente curioso di scoprire come si comporteranno.