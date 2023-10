Splendida Cornice: anticipazioni e ospiti della puntata del 12 ottobre

Splendida Cornice torna in prima serata giovedì 12 ottobre 2023 su Rai3 e in streaming. Ecco chi sono i nuovi ospiti della terza puntata.

Splendida Cornice è il programma che va in onda il giovedì su Rai3 in prima serata. Alla conduzione c’è Geppi Cucciari che coniuga in ogni puntata tanto divertimento e cultura insieme ai suoi ospiti che in parte cambiano ogni settimana.

Splendida Cornice: anticipazioni

Su Rai3 in prima serata arriva la terza puntata di Splendida Cornice, il nuovo programma condotta da Geppi Cucciari. Si tratta di un format che mette insieme divertimento ma allo stesso tempo anche la cultura. Le puntata possono essere seguite anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. In ogni puntata è previsto “un pubblico selezionato farà domande a chi ne sa: i competenti, quattro cattedratici di provata professionalità costretti a barcamenarsi con quesiti spesso improbabili, tra i quali spicca il femminismo dell’irresistibile Amalia Ercoli Finzi, il funambolismo parolaio del linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista, scrittrice e conoscitrice delle problematiche sentimentali, Ester Viola e Giovanni Di Iacovo, membro del Mensa, ovvero l’associazione che raggruppa il 2% della popolazione mondiale con il più alto quoziente intellettivo”.

Gli ospiti della puntata del 12 ottobre

Gli ospiti della terza puntata sono Sabina Guzzanti, Drusilla Foer, Cristiana Capotondi e Nina Zilli. In studio anche, il cantautore Renzo Rubino e i Cirko Vertigo, con performance ispirate a Italo Calvino e l’illustratore e fumettista Simone Bianchi e gli immancabili interventi di Piero Dolfres e Roberto Mercandini. “Competente per una notte” è Ombretta Cecchini, Psicologo Analista Junghiana, esperta in Sessuologia e Tematiche Relazionali.

