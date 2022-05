Isola dei Famosi 2022, cosa ha fatto Roger Balduino? Il modello brasiliano ha infranto una delle regole del reality show condotto da Ilary Blasi, che lo ha preso da parte e redarguito. Cosa è successo?

Isola dei Famosi 2022, cosa ha fatto Roger Balduino? L’infrazione del modello

Roger Balduino è finito nei guai. Il modello brasiliano oggi tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 ha commesso un’infrazione al regolamento del reality che non è passata inosservata.

La conduttrice Ilary Blasi non glie l’ha fatta passare liscia e lo ha preso da parte per metterlo di fronte al “disfatto”. Balduino, infatti, avrebbe cercato di mettersi in contatto con Estefania Bernal, la bella argentina al momento bloccata sulla Playa Sgamada. Il naufrago cerca di evitare il discorso, ma Ilary non si lascia fregare: “Hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare a lei, tu lo sai che non si può fare questa cosa vero? Non fare il furbo.

Per questa volta la passi liscia, anzi visto che abbiamo deciso di chiudere un occhio le faremo arrivare il tuo messaggio“.

Per questa volta Balduino se l’è cavata con un rimprovero e la sua lettera è stata recapitata a destinazione. Nel corso della puntata, Ilary ha letto l’affettuoso messaggio al pubblico in studio: “Ciao leoparda, mi manca il tuo abbraccio, i tuoi baci dormire insieme la notte. Mi manchi te.

Te extraño gatita sarana. Ti aspetto qua sulla nostra isola. Besos”.

La fredda risposta di Estefania Bernal: “Ha fatto cose che non mi sono piaciute”

La risposta di Estefania, tuttavia ha lasciato tutti senza parole. La modella argentina, infatti, non è rimasta colpita dalla lettera e ha dichiarato di non aver gradito alcuni atteggiamenti di Balduino. “Ilary ho letto tutto il bigliettino, ma non cambia quello che ho saputo. Laura Maddaloni mi ha raccontato un paio di cose che non mi sono piaciute.” -ha spiegato la naufraga- “Roger ha fatto un paio di movimenti che non mi sono piaciuti, è andato contro Lory Del Santo, che è sempre stata con noi.

Poi c’è il discorso della sua ex, devo parlare ancora con lui. Infatti sono venuta qui su Playa Sgamada senza la collana che mi ha regalato Roger. Un paio di discorsi che ha fatto a Beatriz non mi sono piaciuti. Quindi adesso staremo a vedere. Tutto può cambiare in amore, qui tutto può succedere“. C’è aria di tempesta quindi, tra i due innamorati, tra i quali si preannuncia un feroce confronto nelle prossime puntate.