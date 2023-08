Uomini e Donne, Luca Salatino vuole tornare: “Dopo Soraia mi rimetto in gioco”

Uomini e Donne, Luca Salatino si ripropone come tronista dopo l'addio a Soraia: "Voglio tornare, sono pronto a rimettermi in gioco".

Uomini e Donne, Luca Salatino vuole tornare sul trono dopo l’addio a Soraia Ceruti: “Voglio rimettermi in gioco”. Dopo la rottura con la bella corteggiatrice di origini egiziane, l’ex gieffino vuole riprovarci: “Sono ancora in contatto con lo staff”.

Uomini e Donne, Luca Salatino si candida per il trono dopo l’addio a Soraia

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 7, lo chef romano Luca Salatino si è detto pronto a tornare in tv nel programma che lo ha lanciato, Uomini e Donne. L’ex gieffino, dopo la turbolenta fine della sua storia con la corteggiatrice di origini egiziane Soraia Ceruti, si è detto disposto a riprovarci e a sedersi di nuovo sul trono.

Intervistato da Nuovo TV, Salatino è parso molto interessato a ripetere la sua esperienza come tronista: “Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri“.

L’ex tronista ha ancora fiducia nell’amore: “Pronto a rimettersi in gioco”

Luca Salatino è parso ottimista circa la possibilità di ritrovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi. L’ex gieffino si è detto pronto a ripartire da zero, nonostante gli errori commessi con Soraia: “Se ho voglia di ricominciare ad amare? La fine di un rapporto serve anche ad aiutarti a comprendere cosa devi migliorare. Le colpe non sono mai solo da una parte, in coppia si vince e si perde insieme. Però sarei pronto a rimettermi in gioco“.