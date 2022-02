Chi è Matteo Ranieri, tronista di Uomini e Donne

Matteo Ranieri è un tronista di Uomini e Donne, ex fidanzato della gieffina Sophie Codegoni. Ecco cosa sappiamo di lui

Chi è Matteo Ranieri

Matteo Ranieri è un tronista di Uomini e Donne, trasmissione di Maria De Filippi. Originario di Recco in Liguria, è nato il 19 novembre 1992. Ha due sorelle e due fratelli ed ha iniziato a lavorare come operaio in un’azienda di infissi. Anche lottatore professionista, collabora con il team Luta Livre Italia e tra i lavori che ha svolto è stato anche un gestore di un negozio di abbigliamento.

È molto legato al suo cane e ama moltissimo praticare sport.

Uomini e Donne

Matteo Ranieri ha iniziato la sua esperienza a Uomini e Donne come corteggiatore e ora è pronto ad essere detentore del trono. In precedenza era uscito dal programma con la showgirl Sophie Codegoni, all’epoca tronista, ma la storia tra di loro era durata davvero poco. Ora Maria De Filippi ha deciso di premiarlo con il trono, e i suoi fan sono già pronti a sostenerlo anche sulla sua pagina Instagram.

I motivi che hanno spinto Sophie Codegoni e Matteo a rompere non sono ancora noti, ma Sophie ha fatto sapere che tra i due non c’era feeling e che alla fine la storia tra i due non è decollata.

Passioni

Una delle passioni di Matteo Ranieri sono i tatuaggi, infatti ne ha già fatti moltissimi. Un hobby particolare di Matteo è quello di fare lunghe passeggiate. È un’atleta di Grappling di classe A, disciplina sportiva di lotta dove l’obiettivo è l’atterramento dell’avversario.