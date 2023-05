Salatino ossessionato da Soraia, cosa ha detto Andrea Della Cioppa

Luca Salatino ossessionato da Soraia Allam Ceruti, cosa ha detto Andrea Della Cioppa? L’ex corteggiatore parla della rottura della coppia nata ad Uomini e Donne: “Gelosia problematica, ha incrinato il loro rapporto”.

Andrea Della Cioppa parla di Salatino e Soraia: “Lui era ossessionato”

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Della Cioppa ha detto la sua sulla rottura tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti in alcune recenti storie Instagram pubblicate sul suo profilo. “Quando si toccava questo argomento era quasi nervoso, come se fosse infastidito dal toccare quel tipo di discorso.” -afferma Della Cioppa- ” Fino a questo punto può anche andare bene. Poi ho scritto a Soraia un paio di volte per alcune collaborazioni di lavoro e lui mi ha risposto dicendomi che secondo lui era mancanza di rispetto da parte mia. Questo mi ha fatto capire che vivesse la relazione in modo ossessivo, con una gelosia quasi problematica. E secondo me alla lunga questo ha incrinato il rapporto. Mi dispiace che si siano lasciati, il resto dipende da loro”.

Le parole di Soraia: “Dirò come sono andate realmente le cose”

Il personal trainer ha quindi confermato la versione di Soraia sulla fine della sua relazione con l’ex gieffino, a sua detta diventato troppo geloso una volta tornato dalla casa del Grande Fratello: “Per colpa di certi comportamenti mi sono isolata dagli amici, ero molto giù di morale, non sono uscita di casa. Abbiamo concetti diversi di gelosia, eppure quando io amo non vedo nessun altro”. Alla fine Soraia non ce l’ha fatta più: “Mi sono scoperta isterica, insofferente, e ho sentito che non c’era più il sentimento di prima. Gliel’ho detto guardandolo negli occhi“. Nonostante i chiarimenti dell’ex corteggiatrice, le tante voci sui suoi presunti tradimenti continuano a circolare. Questa situazione ha irritato molto Soraia, che ha poi pubblicato alcune storie in cui afferma che ci siano molti dettagli sulla sua storia con Salatino ancora non diffusi al pubblico: “Arriverà il momento in cui i romperò il c***o e dirò come sono andate realmente le cose. Tempo al tempo“.