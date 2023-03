Roma, corteo per il clima venerdì 3 marzo: orari, strade chiuse e bus deviati

Roma, corteo per il clima è stato organizzato per la mattinata di venerdì 3 marzo 2023. In molte città del mondo si darà ala via al primo Global Climate Strike del 2023. Nella Capitale sono previste diverse migliaia di attivisti scendere in strada.

Roma, corteo per il clima venerdì 3 marzo

Migliaia di attivisti in tutto il mondo scendono in strada per dare il via al primo Global Climate Strike del 2023. Tra le città aderenti c’è anche Roma. “La crisi climatica è arrivata nelle nostre città, dobbiamo gridare nelle piazze di tutto il mondo che l’azione per la giustizia climatica non è rimandabile”, dicono gli attivisti del movimento di Greta Thunberg, lanciando lo slogan “la nostra rabbia è energia rinnovabile”. “Protestiamo – spiegano – perché non abbiamo scelta. Stiamo lottando per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli. Prima agiamo, migliore sarà il nostro futuro condiviso”.

Secondo gli attivisti di Fridays For Future, “la crisi climatica è già qui! Lo abbiamo visto quest’estate con gli incendi e le ondate di caldo, lo dicono gli scienziati da ormai 50 anni. Minore è l’aumento della temperature minori saranno le vittime di questa crisi”.

“La Terra si sta già riscaldando. Nell’accordo di Parigi del 2015, i paesi si sono impegnati a perseguire sforzi ambiziosi per limitare l’aumento della temperatura globale ben al di sotto gli +1,5°C. Livelli più elevati di riscaldamento stanno causando ondate di calore peggiori, più siccità e inondazioni e un aumento del livello del mare, causando la distruzione della terra che abbiamo ereditato. Questi effetti – concludono – avranno un impatto su tutti, ricchi e poveri, e saranno più devastanti per le persone più vulnerabili: i più poveri e i più giovani”.

Orari, strade chiuse e bus deviati

Nella città romana dalle 9,30, circa 5 mila persone scendono in strada e il corteo parte da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni. Poi, si proseguirà lungo viale Luigi Einaudi, Piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via Merulana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto. Durante la manifestazione, possibili deviazioni per le linee di bus 3NAV, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 105,117, 170, 218, 360, 590, 649, 665, 714, 792, 910 e H e per i tram 5 e 14.

Inoltre, la Questura di Roma ha disposto, fina dalla mattina presto, alcuni divieti di sosta lungo le vie interessate dal corteo. In particolare, dalle ore 7, due prima dell’inizio della manifestazione, è vietato parcheggiare e sostare con la propria automobile in via Merulana, nel tratto compreso tra piazza di Santa Maria Maggiore e viale Manzoni.

