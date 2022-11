Chi è Alex Scott, commentatrice di Qatar 2022 con la fascia “One Love”

Chi è Alex Scott, ex calciatrice inglese e commentatrice di Qatar 2022 per la BBC che ha indossato la fascia "One Love"?

Alex Scott è una ex calciatrice inglese che oggi commenta i mondiali di Qatar 2022 per la BBC.

Chi è Alex Scott

Alexandra Virina Scott detta semplicemente Alex Scott è un’ex calciatrice inglese, di ruolo difensore, che durante la sua carriera ha conseguito numerosi titoli nazionali. Classe 1984, ha 38 anni ed è oggi commentatrice ai Mondiali di calcio del Qatar per la BBC. Per la Nazionale femminile di calcio dell’Inghilterra, Scott ha giocato nella UEFA Women’s Euro 2005 e nella UEFA Women’s Euro 2009, inoltre alla FIFA Women’s World Cup del 2007 e alla FIFA Women’s World Cup del 2011.

Scott ha partecipato ai collegamenti da bordocampo per la partita Inghilterra-Iran indossando la fascia con la scritta “One Love”, in difesa della comunità Lgbtq+.

Scott e la fascia “One Love” sul braccio

In occasione dei commento per la BBC dei mondiali in Qatar, Scott ha quindi deciso di presentarsi in diretta televisiva indossando la fascia simbolo a sostegno dei diritti civili sul braccio. Una scelta molto coraggiosa in un momento in cui, invece, le nazionali sono state scongiurate dalla FIFA a scendere in campo con la fascia arcobaleno in segno di sostegno ai diritti LGBT anche in Qatar.

Con una nota le federazioni di sette Nazionali europee (Inghilterra, Galles, Germania, Danimarca, Belgio, Olanda e Svizzera) hanno comunicato che i rispettivi capitani non indosseranno la fascia da capitano con la scritta «One Love» in difesa della comunità Lgbtq+ per evitare cartellini gialli. “La Fifa è stata molto chiara, imponendo sanzioni qualora i capitani avessero indossato la fascia arcobaleno – hanno fatto sapere i team nazionali in un comunicato – avremmo anche pagato un’eventuale multa, ma non possiamo esporre i nostri giocatori al rischio ammonizione”.