Bari, apre Starbucks: si cerca personale

Nelle ultime ore è giunta una bella notizia per il capoluogo pugliese: a Bari si appresta ad aprire Starbucks, grande catena di caffè statunitense, che porterà numerosi vantaggi alla città.

Pronta ad approdare in centro, è già in fase di reclutamento.

Starbucks a Bari: alla ricerca di personale

La grande catena di food and beverage – fondata a Seattle nel 1971 – arriverà anche a Bari, aprendo un negozio in centro. I punti vendita, in tutto il mondo, sono più di 28.000 (all’incirca 28.720), con 12.000 aperti solo in America, in ben 78 paesi differenti.

Starbucks rappresenta un’ottima opportunità per diversi motivi, in primis quello lavorativo. Per l’apertura del punto vendita nella città barese l’azienda è già alla ricerca di personale. Attualmente le figure richieste sono quelle di assistente store manager e barman ma, senza dubbio – nelle prossime settimane – verranno aggiunte altre figure, utili per la ristorazione.

In più in diverse città i punti vendita Starbucks sono un punto di incontro tra gli studenti e un punto di appoggio per i lavorati che prediligono lo smart working. La catena infatti mette a disposizione un Wifi gratuito per ogni cliente e, di conseguenza, la lunga permanenza permette anche di consumare più di una pietanza o una bevanda.

Per candidarsi bisognerà andare sul sito di Percassi, azienda che si occupa di gestire molti marchi di rilievo (come ad esempio Gucci). La comunicazione della prossima apertura del punto vendita nel capoluogo pugliese è giunta proprio grazie ad un comunicato sul loro sito:

“Starbucks continua a crescere e una delle sue prossime tappe sarà proprio a Bari, dove apriremo a breve un nuovo accogliente store”.

La città di Bari respira così aria di cambiamento e di innovazione, dimostrando di voler essere sempre di più all’avanguardia e includere anche i giovani, essendo la città luogo universitario.

